Для MMO Foxhole вышло крупное обновление, добавляющее морские сражения

Foxhole является уникальной среди MMO-игр. Один большой мир, в котором тысячи игроков "определяют исход непрерывной сетевой войны". Вы - маленький винтик в огромной машине, требующей логистики, строительства баз, разведки и, конечно же, боя. И все это с атмосферным изометрическим видом.



Вчера Foxhole выпустила крупное обновление "Naval Warfare", в котором, как нетрудно догадаться, появились морские войны/бои.

Вышло очередное крупное обновление для Foxhole, расширяющее сетевую войну с суши на море, позволяя тысячам игроков одновременно объединять построенные игроками флоты и принимать участие в полноценных морских сражениях. В рамках этого масштабного изменения игроки будут брать на абордаж линкоры, атаковать удаленные побережья в ходе высадки на берег, завоевывать новые островные территории и многое другое.

Теперь игроки могут создавать, развертывать и размещать флоты кораблей, которые, как утверждается, были очень точно воспроизведены и соответствуют реальным условиям. Но это еще не все: "Мир Foxhole пополнился новыми водными регионами. Эти новые территории, а также стратегические острова и морские нефтяные вышки готовят почву для новых захватывающих морских кампаний".

В настоящее время Foxhole продается в Steam со скидкой в 33%.