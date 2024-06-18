ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Foxhole 27.07.2017
Стратегия, MMO
7.1 43 оценки

Foxhole продолжит развиваться, несмотря на разработку Anvil Empires

Procy_on
Новости

Несмотря на то, что Siege Camp работают над новой игрой - Anvil Empires - они не собираются отказываться от своего флагманского продукта, Foxhole.

Они только что представили дорожную карту, в которой изложен общий план развития Foxhole на вторую половину 2024 года (и начало 2025).

Как видите, поклонники Foxhole могут ожидать нового контента и дальнейшего улучшения геймплея.

Самым ранним станет обновление 57 (выйдет в начале июля), которое обновит погодную систему, добавит больше морского контента и улучшит опыт для новых игроков.

Foxhole является уникальной среди MMO-игр. Один большой мир, где тысячи игроков "определяют исход непрерывной онлайн-войны". Мы - маленький винтик в огромной машине, которая требует логистики, строительства баз, разведки и, конечно же, боя. И все это с атмосферным изометрическим видом.

-3
0
Foxhole
27.07.2017
Комментарии: 0
Ваш комментарий