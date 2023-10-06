Крупное обновление Naval Warfare для Foxhole привнесет морские сражения в военную изометрическую MMO ©

Foxhole - военная изометричесая MMO Вторую мировую войну, напоминающий Company Of Heroes, если бы каждый солдат управлялся отдельным игроком. В конце этого месяца игра получит новое крупное обновление: Naval Warfare, которое добавит к окопам и железнодорожным линиям снабжения новые морские бои.

Обновление расширяет и без того обширное поле боя Foxhole за счет океанских территорий, на которых игроки могут управлять линкорами и подводными аппаратами. На палубе эсминца или канонерской лодки могут уживаться десятки игроков, которые работают в тандеме, доставляя боеприпасы или выпуская морские мины и глубинные бомбы, подобно тому, как игроки взаимодействуют на суше.

В случае атаки противника отдельные системы корабля могут быть уничтожены. В результате могут возникать ситуации, когда игрокам приходится откачивать морскую воду из отдельных частей корабля, решать вопрос о герметизации некоторых помещений и рисковать полной потерей корабля.

Боевые корабли могут также размещать десантные суда, которые используются для штурма пляжей и других мест высадки. Независимо от задания, игрокам придется сотрудничать, чтобы вылеты проходили гладко.

Foxhole - это массовая многопользовательская игра, но, несмотря на военный сеттинг и шутерные системы, она гораздо больше похожа на EVE Online, чем на более современных собратьев. В Foxhole ваш выбор действительно имеет значение - даже если он не приведет вашу сторону к победе, он запомнится вашим коллегам.

Обновление Naval Warfare выходит 26 октября.