Представлен релизный трейлер ремастера ролевого экшена Freedom Wars

Сегодня Bandai Namco выпускает обновленную версию ролевого экшена Freedom Wars Remastered для PS4, PS5, PC и Nintendo Switch. В честь релиза опубликован стартовый трейлер, который демонстрирует атмосферу и динамичный геймплей игры.

Действие игры разворачивается в антиутопическом будущем, где Земля разделена на Паноптиконы — замену государствам. Большинство людей отбывают тюремные сроки, а главный герой, приговоренный к миллиону лет за «преступление жизни», выполняет миссии, чтобы сократить этот срок, сражаясь с Похитителями и враждебными Паноптиконами.

Freedom Wars Remastered предлагает знакомый геймплей с улучшениями: поддержка 4K и 60 FPS, новый уровень сложности, усовершенствования качества жизни, включая увеличенную скорость передвижения и возможность отмены атак через Thorns. Добавлена настройка управления, а обновленный мультиплеер теперь предлагает больше возможностей.

Все ранее выпущенные косметические DLC доступны для кастомизации, а озвучка персонажей была переработана.