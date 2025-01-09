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Freedom Wars 28.10.2014
Экшен, Мультиплеер
7.3 31 оценка

Представлен релизный трейлер ремастера ролевого экшена Freedom Wars

butcher69
Новости

Сегодня Bandai Namco выпускает обновленную версию ролевого экшена Freedom Wars Remastered для PS4, PS5, PC и Nintendo Switch. В честь релиза опубликован стартовый трейлер, который демонстрирует атмосферу и динамичный геймплей игры.

Действие игры разворачивается в антиутопическом будущем, где Земля разделена на Паноптиконы — замену государствам. Большинство людей отбывают тюремные сроки, а главный герой, приговоренный к миллиону лет за «преступление жизни», выполняет миссии, чтобы сократить этот срок, сражаясь с Похитителями и враждебными Паноптиконами.

Freedom Wars Remastered предлагает знакомый геймплей с улучшениями: поддержка 4K и 60 FPS, новый уровень сложности, усовершенствования качества жизни, включая увеличенную скорость передвижения и возможность отмены атак через Thorns. Добавлена настройка управления, а обновленный мультиплеер теперь предлагает больше возможностей.

Все ранее выпущенные косметические DLC доступны для кастомизации, а озвучка персонажей была переработана.

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Freedom Wars
28.10.2014
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