Friday the 13th: Resurrected - мод, призванный возродить сетевой хоррор

Несмотря на снятие игры с продажи и предстоящее закрытие серверов, у поклонников Friday the 13th: The Game есть повод для радости, благодаря фанатскому проекту.



Friday the 13th: Resurrected - это free-to-play мод для Friday the 13th: The Game, и команда, стоящая за проектом, объявила, что планирует раскрыть дату выхода мода в понедельник, 15 апреля. Помимо выделенных многопользовательских серверов, Resurrected также обещает представить ростер, полный эксклюзивного фанатского контента, такого как новые персонажи и скины.

В прошлом году издатель Gun Interactive объявил о снятии игры с продажи 31 декабря 2023 года в связи с тем, что издатель потерял лицензию на "Пятницу 13-е". Хотя серверы все еще работают, в том же заявлении сообщалось, что они будут закрыты 31 декабря 2024 года.



Естественно, доступ к этому моду ограничен, если вы не успели купить Friday the 13th: The Game до того, как она была снята с продажи в декабре прошлого года. Тем не менее, это приятная победа для поклонников хоррор-игр и тех, кто наслаждался тем, что предлагала Friday the 13th: The Game.



Friday the 13th: The Game вышла в 2017 году, хотя весь ее жизненный цикл был сопряжен с судебными спорами о праве собственности на культовую франшизу слэшеров. Судебные споры дошли до такой степени, что разработчику пришлось приостановить разработку нового контента для игры в 2019 году, а в 2021 году и вовсе отменить пострелизный контент. Среди нового контента, который должен был появиться в игре, - режим оборотня, вдохновленный геймплеем из Among Us.