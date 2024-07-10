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Передний край 27.04.2024
Стратегия, Мультиплеер, RTS
7.8 191 оценка

Платная версия российской стратегии "Передний край" выйдет в феврале 2025-го

Simple Jack
Новости

Студия «Играющие Кошки» (Cats Who Play) выпустит платную версию военной стратегии «Передний край» в феврале 2025 года. Она выйдет позже, чем планировали разработчики. Точную дату пока не называют.

Чем именно новинка будет отличаться от бесплатной RTS, более подробно расскажут позднее. До этого авторы утверждали, что одной из особенностей коммерческой версии будет возможность прокачки юнитов в сетевом режиме.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
qqVq

Кайфовая игруха

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Angel LIFE

Прокачка юнитов, звучит как гача, уже, но в защиту игры, она реально неплоха.

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