Платная версия российской стратегии "Передний край" выйдет в феврале 2025-го

Студия «Играющие Кошки» (Cats Who Play) выпустит платную версию военной стратегии «Передний край» в феврале 2025 года. Она выйдет позже, чем планировали разработчики. Точную дату пока не называют.
Чем именно новинка будет отличаться от бесплатной RTS, более подробно расскажут позднее. До этого авторы утверждали, что одной из особенностей коммерческой версии будет возможность прокачки юнитов в сетевом режиме.
Кайфовая игруха
Прокачка юнитов, звучит как гача, уже, но в защиту игры, она реально неплоха.