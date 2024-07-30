Разработчики "Переднего края" раскрывают детали новой механики обслуживания техники

Разработчики военной стратегии «Передний край» из студии «Играющие кошки» анонсировали значительное обновление игровой механики, связанной с обслуживанием боевой техники. Ключевым нововведением станут бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ), призванные повысить реалистичность и тактическую глубину игрового процесса.

В ближайшем патче игроки получат доступ к двум моделям БРЭМ: БРЭМ-1 для российской армии и M88 для войск США. Эти машины обладают уникальными возможностями, существенно влияющими на динамику боя:

Буксировка техники: БРЭМы смогут эвакуировать любую технику, независимо от наличия экипажа и состояния ходовой части или двигателя. Это позволит спасать ценные боевые единицы с поля боя для последующего ремонта или утилизации.

Пополнение ремкомплектов: В стационарном режиме БРЭМ создает зону, в которой техника может пополнять свои ремонтные комплекты. Этот режим активируется специальной командой на панели управления.

Ускорение ремонта: В зоне действия стационарного БРЭМ скорость ремонта техники увеличивается вдвое, что может стать решающим фактором в напряжённых боевых ситуациях.

Важно отметить, что БРЭМ будет занимать слот машин снабжения. В связи с этим разработчики увеличат количество доступных слотов снабжения на всех картах.

Игроки смогут опробовать все эти новинки сразу после выхода ближайшего обновления игры. На текущий момент «Передний край» доступен на платформе VK Play. При этом у игры также есть страница и в Steam, но её выход в этом магазине запланирован лишь на первый квартал 2025 года.