Авторы FRONT MISSION 1st: Remake анонсировали крупное контентное обновление Mercenaries

Издатель Forever Entertainment и разработчик MegaPixel Studio анонсировали Mercenaries для FRONT MISSION 1st: Remake - бесплатное крупное обновление, которое выйдет в 2024 году и добавит в игру новые сценарии для одиночной игры, локальный многопользовательский режим, новых наемников и нового персонажа-командира.
Подробности ниже.
- Новые сценарии для одиночной игры - В обновлении появится множество новых сценариев для одиночной игры, каждый из которых тщательно проработан, чтобы обеспечить разнообразные испытания и увлекательные сюжеты. Эти новые миссии позволят вам получить увлекательный опыт одиночной игры, а также расширить игровой процесс за счет новых типов тайлов местности.
- Локальный многопользовательский режим Hot-Seat Mode - вступайте в бой в локальном многопользовательском режиме с функцией hot-seat! Вызовите друзей на поединок и докажите свое тактическое превосходство на совершенно новых картах.
- Новые наемники и персонаж-командир - Встречайте новый состав персонажей, включая персонажа-командира, роль которого заключается в том, чтобы познакомить вас с новым обновлением и собрать лучшую команду наемников.
FRONT MISSION 1st: Remake уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC в Steam, Epic Games Store и GOG.
еее еще 10 человек прибавится у них.... ладно хоть это и ремастер старой солянки 100к копий они отгрузили наверно....
не играл в оригинал , стоит ли в нее играть ?хуже, лучше, на том же уровне?или лучше все же оригинал ?
это 3д ремастер, не ремейк) оригинал был хорош, думаю эта не хуже