Ремейк Front Mission 2 обзавёлся демоверсией для Nintendo Switch

Погрузитесь прямо в бой с бесплатной демоверсией Front Mission 2 : Remake, доступной с сегодняшнего дня на Nintendo Switch. Демо-версия — идеальное введение для тех, кто хочет опробовать игру. Она включает в себя первые два уровня (База Римиан и Лес Батари), гараж, где вы можете настроить свой Ванзер, и ограниченный доступ к сетевой системе. Сохранение из демо-версии переносится в полную игру.
Обедневшая Народная Республика Алордеш переживает серьезный экономический спад из-за Второго конфликта Хаффмана, который вызвал широкое недовольство среди граждан. Через двенадцать лет после событий Front Mission, 12 июня 2102 года, начался государственный переворот под руководством Вена Маккарджа. Именно в этот день были атакованы и захвачены три основные военные базы и парламент в столице страны. О.Ц.У. ответили на нападения, отправив свою армию, чтобы освободить Алордеш от рук повстанцев.