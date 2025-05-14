Анонсирована тактическая RPG "Фронтир: Путем Теней"

Российская студия Oduvan Games представила новую пошаговую тактическую RPG под названием «Фронтир: Путем Теней». Игра выйдет на ПК в начале 2026 года, включая релиз на платформе VK Play, где уже доступна страница проекта.
«Фронтир: Путем Теней» — часть расширенной вселенной «Мир Фронтира», куда входят настольная ролевая игра и варгейм. События разворачиваются в XXV веке, когда человечество активно осваивает космос.
На рубеже исследованной галактики — Фронтире — обитают искатели приключений, изгнанники и наёмники. Именно здесь игрокам предстоит взять под контроль отряд наёмников и влиять на судьбу целого сектора.
Игра предложит пошаговые сражения на процедурно-генерируемых картах, разнообразных персонажей с уникальными навыками и историями, а также путешествия по неизведанным планетам.
Одним из ключевых элементов станет загадочный кристалл-симбионт, тайну которого ещё предстоит раскрыть. Разработчики делают ставку на богатый лор, глубокую тактическую систему и мрачную атмосферу жизни на границе цивилизации.
Пошаговую сразу в топку // Артём Савельев
ну удачи им, чо=) эпичная индюшатина, именно этого нам всем и не хватает=D
Уж лучше Звёздных Волков 1-2 ремастер бы кто сделал, или аналогичный проект. Или игру на уровне Космических Рейнджеров, сколько лет ведь прошло, а лучше до сих пор нет наследников.
только VK Play, сразу мимо // Олег Удовиченко
Это игра для мобилок что-ли? зачем это на ПК?
фронтир: путин теней
Гумно