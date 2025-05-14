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Фронтир: Путём Теней февраль 2026 г.
Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика
0 0 оценок

Анонсирована тактическая RPG "Фронтир: Путем Теней"

butcher69 butcher69

Российская студия Oduvan Games представила новую пошаговую тактическую RPG под названием «Фронтир: Путем Теней». Игра выйдет на ПК в начале 2026 года, включая релиз на платформе VK Play, где уже доступна страница проекта.

«Фронтир: Путем Теней» — часть расширенной вселенной «Мир Фронтира», куда входят настольная ролевая игра и варгейм. События разворачиваются в XXV веке, когда человечество активно осваивает космос.

На рубеже исследованной галактики — Фронтире — обитают искатели приключений, изгнанники и наёмники. Именно здесь игрокам предстоит взять под контроль отряд наёмников и влиять на судьбу целого сектора.

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Игра предложит пошаговые сражения на процедурно-генерируемых картах, разнообразных персонажей с уникальными навыками и историями, а также путешествия по неизведанным планетам.

Одним из ключевых элементов станет загадочный кристалл-симбионт, тайну которого ещё предстоит раскрыть. Разработчики делают ставку на богатый лор, глубокую тактическую систему и мрачную атмосферу жизни на границе цивилизации.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Пошаговую сразу в топку // Артём Савельев

1
perseus163

ну удачи им, чо=) эпичная индюшатина, именно этого нам всем и не хватает=D

1
Hartelose

Уж лучше Звёздных Волков 1-2 ремастер бы кто сделал, или аналогичный проект. Или игру на уровне Космических Рейнджеров, сколько лет ведь прошло, а лучше до сих пор нет наследников.

1
Пользователь ВКонтакте

только VK Play, сразу мимо // Олег Удовиченко

1
Raphtallia

Это игра для мобилок что-ли? зачем это на ПК?

1
jax baron

фронтир: путин теней

Farisey

Гумно