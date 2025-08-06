Frostliner - стратегия на рельсах, где поезд спасает человечество от вечной зимы

Австралийская студия Nathan Gane Studio, основанная выходцами из Black Lab Games (Battlestar Galactica: Deadlock, Warhammer 40,000: Battlesector), представила новый проект — Frostliner. Игра совмещает идеи «Сквозь снег» и Frostpunk, предлагая уникальный взгляд на выживание в постапокалипсисе.

Сюжет разворачивается в мире, погрузившемся в леденящую зиму после разрушения Луны. Главный герой — гигантский поезд-город, несущий остатки человечества сквозь замёрзшие пустоши. Задача игрока — поддерживать его движение, строить новые вагоны, спасать выживших и обеспечивать ресурсы, чтобы не сдаться натиску холода.

Важную роль играет система бонусов смежности: чем логичнее выстраивается структура поезда, тем эффективнее он работает. Но и угрозы не дремлют — врагов можно отпугнуть оружием или попросту ускориться, уносясь прочь по рельсам.

Особенно спорным решением станет «печь для трупов», позволяющая превращать тела погибших в топливо. Придётся выбирать: мораль или выживание?

Frostliner выйдет в 2026 году. И если вы скучали по мрачным, но глубоким стратегиям, стоит держать этот поезд в поле зрения.