Человеческая натура - главная опасность Frostpunk 2

Студия 11 bit выпустила четвертый видеоролик из цикла City Unbound, посвященный грядущей стратегической игре Frostpunk 2. На этот раз в центре внимания - главная угроза, с которой столкнутся игроки, - человеческая натура.

В видеоролике директор по дизайну Frostpunk 2 рассказывает о процессе утверждения законов в игре. Особое внимание он обращает на то, как важно поддерживать баланс сил в городском совете, так как приход к власти одной из фракций может привести к конфликтам и даже вспышкам насилия на улицах.

При этом игроки выступают в роли посредников, предлагая законы и вынося их на голосование. Для успешного преодоления конфликта интересов необходимо стратегическое мышление и умение вести переговоры. Стоит одной из фракций получить преимущество, как другая тут же оказывается в невыгодном положении. Поэтому необходимо тщательно подходить к выбору законов, в противном случае городу грозит гражданская война.

Релиз Frostpunk 2 состоится 20 сентября, и пока игра будет доступна только на PC.