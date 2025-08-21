Frostpunk 2 выйдет на консолях 18 сентября

Премьера Frostpunk 2 на ПК состоялась 20 сентября 2024 года, а теперь пришло время для консольной версии, которую анонсировали уже достаточно давно.

После 12 месяцев ожидания , игра от 11 bit studios наконец-то выйдет на PS5 и Xbox Series X|S. В связи с этим польская студия выпустила трейлер, в котором особо подчеркивается, что релиз стремительно приближается. Frostpunk 2 для упомянутых устройств выйдет 18 сентября этого года. Стоит добавить, что вместе с релизом на консолях , ПК-версия обзаведется поддержкой управления при помощи контроллера.