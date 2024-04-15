Разработчики Frostpunk 2 показали 5 минут геймплея из бета-версии

Долгожданное продолжение Frostpunk 2018 года от 11 bit studios выйдет на ПК 25 июля. Игроки, оформившие предварительный заказ на Deluxe-издание Frostpunk 2 получат неделю ограниченного доступа к бета-тестированию. Период бета-тестирования уже начался и продлится до 22 апреля 20:00 МСК. Чтобы отметить период бета-тестирования, соруководители Frostpunk 2 выпустили видео с комментариями разработчиков, чтобы дать игрокам ПК возможность впервые глубоко погрузиться в то, чего они могут ожидать, когда игра выйдет этим летом.

Frostpunk была выпущена в 2018 году и погрузила игроков в уникальный мир после снежной бури, который стал негостеприимным, за исключением зоны, окружающей массивную и громоздкую печь. Игрок мог разработать стратегию, как и когда развивать свой город, добывать ресурсы и помогать своему народу выжить в новом суровом зимнем мире.

Однако в Frostpunk 2 студия 11 bit разработала механику игры в несколько ином направлении. Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на строительстве города, игроки становятся Стюардом, который должен не дать городу рухнуть по мере роста напряженности между фракциями выживших. Игра сохраняет свои корни в стратегии выживания, основанной на обществе, но решения, которые формируют общество выживших, оказывают большее влияние на игровой процесс.

Frostpunk 2 выйдет с совершенно новой песочницей Utopia Builder, и игроки смогут опробовать ее в рамках ограниченного доступа в течение недельного периода бета-тестирования. Бета-превью предоставит игрокам доступ примерно к 40 процентам полной версии Frostpunk 2.

Frostpunk 2 выйдет на ПК 25 июля, а выпуск Xbox запланирован на конец 2024 года. Игра будет доступна для покупки, но подписчики Xbox Game Pass Ultimate или PC Game Pass получат доступ в первый же день без дополнительной оплаты. Frostpunk 2 также будет доступен в первый день Xbox Game Pass, когда он выйдет на консоли.