Разработчики Frostpunk 2 в апреле проведут ЗБТ для покупателей делюкс-издания игры

Долгожданное продолжение Frostpunk, популярной стратегической игры, сочетающей в себе элементы выживания, городского строительства и жанра 4X, получило дату релиза. Презентация Xbox Partner Preview показала, что дата выхода Frostpunk 2 назначена на 25 июля 2024 года и что она также будет доступна в первый день на PC Games Pass.
Помимо даты выпуска, краткий трейлер Frostpunk также содержал информацию о предварительном заказе Deluxe Edition, предоставляющее доступ к закрытому бета-тестированию, которое состоится в апреле. Бета-версия будет включать в себя часть режима песочницы финальной версии, который предложит игрокам большую гибкость в выборе стартовых сообществ и фракций.
Издание Digital Deluxe будет включать в себя три платных пост-релизных DLC, доступ к сюжетному режиму за 72 часа до официального релиза и бонусы, в том числе цифровую новеллу.
Муйня короче, обычная прбегушка с крафтом )))))