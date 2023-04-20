Для ролевой игры на выживание Frozen Flame вышло крупное обновление с новым режимом ©

Ravenage и Dreamside Interactive объявили о выходе долгожданного обновления режима выживания, представляющего новую захватывающую главу в Frozen Flame, фэнтезийной ролевой игре, действие которой происходит в древнем мире Арканы.

Этот игровой режим под названием «Катаклизм» происходит после событий сюжетного режима в совершенно новой, красивой, но опасной местности, окруженной водой и парящими островами, но это не единственная проблема, с которой столкнутся игроки. Чтобы увеличить шансы на выживание в «Режиме катаклизма», игрокам предстоит выбрать один из трех Орденов и исследовать Ледяную пустыню, отдельное снежное царство, которое всегда холодно и окутано метелями, ограничивающими видимость.

Орденам придется бороться за превосходство, сталкиваясь с опасными монстрами, из которых выпадают ресурсы, необходимые для получения новых улучшений. Это опасная зона, где игроки не могут строить или летать, поэтому им приходится полагаться друг на друга, чтобы повысить свои шансы. Конечная цель — найти выход из царства и остановить Катаклизм, победив Дракона, вдохновителя разрушения.

Обновление также включает в себя доступ к официальным серверам, где могут играть до 30 игроков, совершенно новую карту и новые способы взаимодействия с другими игроками, будь то бой или торговля.

В обновлении также есть улучшения боя, влияющие на баланс и отзывчивость, возможность удобрять грядки и возможность ускоряться во время полета. Эти и другие изменения улучшат общий игровой процесс.