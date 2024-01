CyberConnect 2 выпустила демоверсию игры Fuga: Melodies of Steel 2 на ПК и консолях

Компания CyberConnect 2 выпустила бесплатную демоверсию игры Fuga: Melodies of Steel 2 на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch и PC через Steam. В ней игроки смогут познакомиться с игровым процессом до конца третьей главы. Кроме того, сохраненные данные будут перенесены в полную версию игры. Обе игры имеют перевод на русский язык.

В качестве альтернативы разработчик также выпустил Ultimate-издания Fuga: Melodies of Steel и Fuga: Melodies of Steel 2. В них входят все костюмные DLC, а также цифровая книга Ary и саундтрек. И наконец, команда объявила, что Fuga: Melodies of Steel была продана в количестве более 400 000 экземпляров по всему миру. Эти продажи только цифровые, физического релиза игры на данный момент не существует.

Действие Fuga: Melodies of Steel 2 происходит через год после событий Fuga: Melodies of Steel, игра продолжает сагу в послевоенной обстановке, где жизнь вернулась в прежнее русло. Однако спокойствие длится недолго: детей вызывают в Фараон для изучения Тараниса, найденного военного артефакта. Во время исследования Таранис дает сбой и отправляется в разрушительный полет, похищая нескольких человек из их группы. Оставшиеся дети вместе с Мальтом берут под контроль некогда страшный танк Тараск и отправляются на задание, чтобы спасти своих друзей и остановить буйство Тараниса.

В игре представлена обновленная тактическая боевая система, учитывающая отзывы игроков для улучшения впечатлений. Изменения включают в себя модификацию пушки души и добавление новой функции "Манагарм", которая повышает тактическую глубину игры. Игроки могут разрабатывать стратегии и перемещаться по разветвленным маршрутам на поле боя, а новая система поддержки дирижаблей предоставляет дополнительные возможности выбора тактики.