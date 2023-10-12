Тактическая японская ролевая игра Fuga: Melodies of Steel 2 получила поддержку русского языка ©

Компания CyberConnect2 объявила о том, что пошаговая стратегическая ролевая игра Fuga Melodies of Steel 2 получила обновление с поддержкой итальянского, корейского, бразильского португальского и русского языка в версии патча 1.21.

Ранее было подтверждено, что языковая поддержка испанского, немецкого, упрощенного и традиционного китайского языков LATAM запланирована на ноябрь 2023 года.

Действие Fuga: Melodies of Steel 2 происходит через год после событий предыдущей игры. Хотя дети отпраздновали свою победу, война не закончилась. Половина первоначального экипажа оказалась в ловушке на корабле "Таранис", и он начал бушевать, сея разрушения по всему миру. Теперь оставшимся предстоит вместе с Ванилью, дочерью Гаско, подняться на борт его аналога - танка "Таранис", чтобы избежать еще большей трагедии и спасти своих друзей. Также в игру возвращается печально известная Soul Cannon, с помощью которой можно пожертвовать одним из членов партии ради огромной временной силы.