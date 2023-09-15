Состоялся анонс F-ZERO 99 - культовую гонку превратили в королевскую битву на 99 человек ©

После многочисленных слухов компания Nintendo наконец-то анонсировала новую игру F-Zero. Формально это F-Zero эпохи Super NES, но с изюминкой в виде онлайновой игры. В F-Zero 99 игроки будут соревноваться в сетевых гонках. Игра уже доступна эксклюзивно для подписчиков Nintendo Switch Online. Смотрите первый трейлер ниже.

Как и в оригинальной игре, вы гоняете по футуристическим трассам на машинах, которые называются Machines. У вас есть счетчик энергии, который уменьшается при получении урона, но вы также можете расходовать его для увеличения скорости. Если вам удастся собрать различные бонусы, то откроется Skyway, позволяющий обойти соперников.

Выполнение заданий открывает новые косметические средства для настройки машины. F-Zero 99 также поддерживает контроллер Super NES, который доступен для подписчиков Nintendo Switch Online, чтобы почувствовать атмосферу ретро.