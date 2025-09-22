ЧАТ ИГРЫ
Гардарики 2026 г.
Экшен, Ролевая, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Фэнтези
Эксклюзивные скриншоты "Гардарики" - ролевого экшена о сказочной Руси

Simple Jack Simple Jack

Команда «Клокворк Драккар» показала эксклюзивные скриншоты сетевого условно-бесплатного ролевого экшена «Гардарики» на мероприятии ИГРОПРОМ 2025. Во время фестиваля работал стенд, где посетителей также ждало общение с разработчиками игры, лекция о жизни в эпоху раннего Средневековья, а еще многое другое.

На кадрах — аутентичные локации, предметы обихода, а также герой у причала. Скриншоты не демонстрируют финальное качество — это ранняя версия, так как проект еще разрабатывается.

«Гардарики» — онлайн-игра, которая отправит геймеров в декорации сказочной Руси. В ней исторические факты будут сосуществовать с элементами былин и легенд.

Dart_Zero

Конкурс шуткок на тему "СМУТА:ОНЛАЙН" объявляю открытым

6
Блоха В Сарафане

Очередной условно-бесплатный отечественный ммо-проект с духом Руси.

3
Alex40001

странно это вроде как рпг делалось или мне так казалось но как ммо это выглядит не впечетляюще

вижу что с мая они переобулись

кароче проект все за ушки стали притягивать историчность

2
WerGC

графика уровня 2000г

3
Friedrich Woltmann

Очередная онлайн помойка в стиле Смыто!

3
Dicrom Fox

А чего ожидать от "фирмы" с названием викингского корабля 😄

2
maximus388

В принципе, я знаю, что означает название "Гардарики", но почему в данном контексте сразу вспоминаются Фиксики и Смешарики?!

1
Shadowboxer
А русь и правда выдумка для сказочных людей

1