Эксклюзивные скриншоты "Гардарики" - ролевого экшена о сказочной Руси

Команда «Клокворк Драккар» показала эксклюзивные скриншоты сетевого условно-бесплатного ролевого экшена «Гардарики» на мероприятии ИГРОПРОМ 2025. Во время фестиваля работал стенд, где посетителей также ждало общение с разработчиками игры, лекция о жизни в эпоху раннего Средневековья, а еще многое другое.
На кадрах — аутентичные локации, предметы обихода, а также герой у причала. Скриншоты не демонстрируют финальное качество — это ранняя версия, так как проект еще разрабатывается.
«Гардарики» — онлайн-игра, которая отправит геймеров в декорации сказочной Руси. В ней исторические факты будут сосуществовать с элементами былин и легенд.
Конкурс шуткок на тему "СМУТА:ОНЛАЙН" объявляю открытым
Очередной условно-бесплатный отечественный ммо-проект с духом Руси.
странно это вроде как рпг делалось или мне так казалось но как ммо это выглядит не впечетляюще
вижу что с мая они переобулись
кароче проект все за ушки стали притягивать историчность
графика уровня 2000г
Очередная онлайн помойка в стиле Смыто!
А чего ожидать от "фирмы" с названием викингского корабля 😄
В принципе, я знаю, что означает название "Гардарики", но почему в данном контексте сразу вспоминаются Фиксики и Смешарики?!
А русь и правда выдумка для сказочных людей