Эксклюзивные скриншоты "Гардарики" - ролевого экшена о сказочной Руси

Команда «Клокворк Драккар» показала эксклюзивные скриншоты сетевого условно-бесплатного ролевого экшена «Гардарики» на мероприятии ИГРОПРОМ 2025. Во время фестиваля работал стенд, где посетителей также ждало общение с разработчиками игры, лекция о жизни в эпоху раннего Средневековья, а еще многое другое.

На кадрах — аутентичные локации, предметы обихода, а также герой у причала. Скриншоты не демонстрируют финальное качество — это ранняя версия, так как проект еще разрабатывается.

«Гардарики» — онлайн-игра, которая отправит геймеров в декорации сказочной Руси. В ней исторические факты будут сосуществовать с элементами былин и легенд.