Ходячий замок и "квадратные" рыцари: скриншоты Dark Craft

Несколько дней назад разработчики из российской студии Take Top Entertainment анонсировали бесплатную MMO под названием Dark Craft, в которой прослеживается влияние Minecraft и игр от японской студии From Software: Elden Ring и Dark Souls.

На данный момент у игры еще нет точной даты выхода, однако разработчики поделились подборкой скриншотов своего нового проекта. На кадрах представлены различные локации мрачного фэнтезийного мира, выполненные в характерном для Minecraft угловатом визуальном стиле.

Dark Craft позиционируется как первая MMORPG в стиле соулслайк, в которую можно играть как в одиночку, так и с друзьями. Игроки смогут исследовать разрушенные замки и заброшенные храмы, кишащие врагами. Их ждут гильдии, сражения с другими игроками в PvP и, конечно же, отличные вознаграждения.

В основе боевой системы заложены правильное распределение времени, управление шкалой выносливости и умение предвидеть действия противника. Живой мир Dark Craft безжалостен, и опасность может поджидать за каждым поворотом.

Dark Craft уже можно добавить в список желаемого Steam.