Дополнение Tidal Wave для симулятора заправки Gas Station Simulator получило первый трейлер

Gas Station Simulator, игра-симулятор заправочной станции, проданная тиражом более миллиона копий от разработчика и издателя DRAGO Entertainment, готовится предстоящему расширению Tidal Wave, которое выйдет в Steam в 2024 году, демонстрируя новый трейлер.

Отправьтесь в путешествие на райский тропический остров, где вас ждут новые захватывающие испытания и возможности для бизнеса. Управляйте новым непринужденным местом, идеально подходящим как для опытных, так и для начинающих менеджеров заправочных станций.

Сдавайте в аренду снаряжение для подводного плавания и доски для серфинга местным и приезжим гостям, чтобы заработать дополнительные деньги. Защищайте посетителей от нападений акул, используя ручные пушки. Обслуживайте клиентов, осуществляя ремонт зданий и оборудования, избегая несчастных случаев.

Используйте кровно заработанные деньги, чтобы расширить империю заправочных станций, проводя ремонт и добавляя новые постройки. Поддерживайте мир и гармонию, умиротворяя Чунчуманчу, всевидящего вулканического бога, нависшего над островом. Делайте клиентов счастливыми и приносите жертвы, такие как кокосы, скорлупы и другие товары, чтобы не дать пылающей ярости Чунчуманчу обрушиться на вас.