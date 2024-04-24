Gas Station Simulator продалась тиражом более 1 миллиона копий и заработала в Steam более 10 миллионов долларов

Симулятор заправочной станции Gas Station Simulator пользуется большим успехом в Steam. С момента выхода в сентябре 2021 года было продано более миллиона копий, что принесло студии разработки более десяти миллионов долларов дохода.
Выручка в 10 миллионов долларов была достигнута в марте 2024 года и не учитывает продажи в других магазинах, а именно GOG и Epic Games Store. Количество консольных версий даже не подсчитывалось (Gas Station Simulator доступен для Xbox, PlayStation и Nintendo Switch).
Новые данные раскрыла Джоанна Тайнор, генеральный директор DRAGO Entertainment, польской студии разработки, создавшей и опубликовавшей игру. По словам Тайнор, март 2024 года стал лучшим месяцем для продаж симулятора заправочной станции с октября 2021 года.
Стоимость разработки и маркетинга Gas Station Simulator составила около 110 тыс. евро. Проект окупил свой бюджет через полтора часа после выхода. Игра имеет 88% положительных отзывов из почти 19 000 в Steam. Максимальное количество одновременных игроков на платформе Valve составило 12 229 человек, зафиксированное при запуске.
когдай гей стейшен симулятор выйдет?
зачем людям "симулятор твоей жизни"?
🤣