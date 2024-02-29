Симулятор заправочной станции Gas Station Simulator отправится на тропический остров в DLC Tidal Wave 21 марта

Gas Station Simulator, получившая признание критиков управленческая игра от разработчика и издателя DRAGO Entertainment, отправляется в путь с долгожданным дополнением Tidal Wave, которое выйдет на ПК в Steam в четверг, 21 марта. 2024. Оно будет поддерживать английский, французский, немецкий, испанский, польский, русский, упрощенный китайский, турецкий, чешский, португальский, украинский, итальянский языки.
Понежьтесь на солнышке в тропическом путешествии вдали от знаменитой трассы 66, где сотрудников заправочной станции ждут новые захватывающие испытания и свежие механики. Начните с нуля и создайте процветающую империю заправочных станций, одновременно предоставляя услуги местным жителям острова и умиротворяя вулканического бога Чунчумачу.
Расширьте спектр услуг и удобств заправочной станции, идеально подходящих для нового места, например, прокат снаряжения для подводного плавания и досок для серфинга. Будьте в состоянии повышенной готовности и используйте ручные пушки, чтобы защитить посетителей, купающихся в океане, от огромной акулы-мегалодона. Пренебрежение надлежащим обслуживанием заправочной станции и ее оборудования может привести к «несчастным случаям», в результате чего Чунчумачу набросится на вулкан и обрушит адский огонь на весь остров.