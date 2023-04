Актер, озвучивающий Джей Ди Феникса, заявил, что с ним никто не связывался по поводу участия в Gears of War 6 ©

Лиам Макинтайр, озвучивавший Джей Ди Феникса в двух последних играх Gears of War, рассказал, что еще ничего не слышал от разработчиков о Gears of War 6.

В 2016 году The Coalition дебютировала с Gears of War 4 после того, как взяла на себя бразды правления серией игр от Epic Games. Три года спустя, в 2019 году, она выпустила игру Gears of War 5. С тех пор прошло четыре года, а Gears of War 6 не только не вышла, но даже не была анонсирована.

В новом интервью Dexerto Лиам Макинтайр, исполнитель роли Джей Ди Феникса в Gears of War 4 и Gears of War 5, рассказал, что ничего не слышал от The Coalition о новой игре. Это означает одно из двух: игра все еще находится на стадии подготовки, и поэтому с актером не связывались, или же Феникса в игре нет.

"Я ничего не слышал! И это искренне. Это даже не одно из тех "у меня есть NDA, я не могу вам сказать". Я говорю, что мы на месте", - сказал Макинтайр, с которым должны были связаться на ранних этапах производства, если он будет участвовать в игре.

Теперь, не погружаясь в спойлеры, легко представить, что Джей Ди Феникса не будет в Gears of War 6, но для некоторых это может стать неожиданностью. Но, опять же, он может быть. Возможно, игра все еще находится на стадии подготовки. Если это так, то до выхода игры осталось не менее трех лет. Если это так, то чем же, черт возьми, занималась The Coalition с 2019 года? Согласно нескольким различным слухам и отчетам, компания работала над новой игрой, которую отменили.

На момент публикации комментарии актера не вызвали никаких комментариев ни со стороны The Coalition, ни со стороны Xbox, ни со стороны каких-либо лиц, имеющих к ним отношение.