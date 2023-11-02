Художник Blizzard хочет создавать видеоролики для Gears of War

Скорее всего, вам никогда не приходилось слышать о Джамире Бланко, зато наверняка вы видели какие-то его работы, поскольку он является цифровым дизайнером Blizzard и художником кинематографических персонажей/существ. В частности, он создал Лилит для Diablo IV, а, как вы, возможно, знаете, кинематографические ролики Blizzard выглядят особенно хорошо.

Поскольку после приобретения Activision Blizzard Бланко стал частью Microsoft, он теперь хочет работать не только с Blizzard...., но и с другой франшизой. Gears of War. Об этом стало известно из сообщения X, в котором он пишет, что "хотел бы поработать над некоторыми кинематографическими роликами Gears of War".

Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) ранее заявлял, что он не против того, чтобы дать возможность различным студиям Microsoft обмениваться интеллектуальной собственностью и работать над разными проектами. Значит ли это, что Бланко будет допущен к работе над Gears of War, еще предстоит выяснить, но будем надеяться, что это произойдет, поскольку такой шаг, вероятнее всего, станет шагом вперед в плане кинематографических интерлюдий.

Что касается самой Gears 6, то по информации от инсайдера Shpeshal_Nick, The Coalition и Microsoft хотят сделать Gears 6 первой в серии игрой с полноценным открытым миром. Следует также отметить, что пока официального анонса новой Gears еще не было да и о разработке игры стало известно только по инсайдерской информации, однако в том, что популярная серия получит продолжение, практически никто не сомневается.