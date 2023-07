Microsoft улучшила работу мультиплеерного функционала трилогии Gears of War на Xbox ©

В компании Microsoft сейчас царит ретро-настроение. Производитель консолей взялся за серию Gears of War и переработал многопользовательский режим. В частности, были устранены проблемы с подбором игроков, которые затрудняли поиск матчей для Gears of War 1, 2 и 3. Теперь фанатам будет гораздо проще взять в руки винтовку с бензопилой.

Microsoft уже бралась за старые шутеры и вдохнула в них новую жизнь. Подобные проблемы с подбором игроков были также устранены в трех играх серии Call of Duty. Благодаря такому вниманию игры для Xbox 360 даже поднялись на верхние строчки чартов Xbox. Однако для того, чтобы поиграть в CoD или Gears of War, вовсе не обязательно стирать пыль со своего старого Xbox. Благодаря обратной совместимости эти шутеры также доступны на Xbox One и Xbox Series X|S