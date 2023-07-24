Gears of War 09.11.2006
8.7 1 630 оценок

Microsoft улучшила работу мультиплеерного функционала трилогии Gears of War на Xbox

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butcher69
Новости

В компании Microsoft сейчас царит ретро-настроение. Производитель консолей взялся за серию Gears of War и переработал многопользовательский режим. В частности, были устранены проблемы с подбором игроков, которые затрудняли поиск матчей для Gears of War 1, 2 и 3. Теперь фанатам будет гораздо проще взять в руки винтовку с бензопилой.

Microsoft уже бралась за старые шутеры и вдохнула в них новую жизнь. Подобные проблемы с подбором игроков были также устранены в трех играх серии Call of Duty. Благодаря такому вниманию игры для Xbox 360 даже поднялись на верхние строчки чартов Xbox. Однако для того, чтобы поиграть в CoD или Gears of War, вовсе не обязательно стирать пыль со своего старого Xbox. Благодаря обратной совместимости эти шутеры также доступны на Xbox One и Xbox Series X|S

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Хотелось увидеть трилогию на ПК.

4
Syntrax

Дай бог здоровья этим ребятам

1
KApRaL_DV

А она доступна в Гейм пассе на икс бокс?

0
Евгений Кондратенко

Да, все гири вплоть до 5 части доступны в Game Pass. Там оригинальная трилогия и приквел Judgment идут по обратке с Xbox 360, а остальные работают в виде версий для Xbox One X

1
ZooL22

Да, в Game Pass на боксе все части.

0