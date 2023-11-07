Культовой Gears Of War 2 исполнилось 15 лет

Сегодня исполняется 15 лет с момента выхода легендарной игры Gears of War 2 для Xbox 360, разработкой которой в то время занималась сама Epic Games, которая и по сей день остается одной из самых важных франшиз для Xbox, по значимости не уступающей Halo.
В свое время она была одним из тех эксклюзивов, которые заставляли покупать консоль, и даже спустя более чем десять лет после релиза ее считают одним из лучших проектов данной марки, даже превосходящим своего приемника Gears of War 3.
Эпический поход команды Delta Team за спасение своего мира от полчищ саранчи - это не только классика Xbox, но и обязательная игра для любого фаната игр. И по сей день эта игра обожаема как фанатами, так и критиками.
Даже по прошествии всего этого времени Gears of War 2 остается одним из самых популярных шутеров от третьего лица всех времен. В Gears of War 2 есть захватывающая кампания, кооперативный режим с возможностью выбора индивидуального уровня сложности и напряженный многопользовательский режим.
Gears of War 2 была не просто великолепным продолжением Gears of War, это была невероятная игра, и точка. Спустя 15 лет она по-прежнему остается лучшей из всех игр франшизы. Это не значит, что ее непосредственное продолжение, Gears of War 3, было совсем уж слабым, но Gears of War 2 вполне уместно назвать "Империя наносит ответный удар" (Empire Strikes Back) той первой трилогии Звёздных войны.
Хочется полную коллекцию ремастернутых Gears of War на PC увидеть, мечты
Ахах, у меня эти мечты года с 2011)) Но майки решили иначе. Сборник по Halo сделали и портировали его на ПК, а с гирями нет.
Вот да, обидно... Хотелось бы такой Gears of War Collection...
А ремастера как не было так и нет!
Gears of war ultimate, ремастер первой части, с улучшенной графикой, в 2015 году для Хуана сделали
Тут как бы речь идет о второй части. И ремастер первой части не только для хуана сделали, но так же и для PC.
Перепрошел недавно 2 и 3 састи с помощью Xenia — такое удовольствие получил)
Сделали бы большой ремейк топчиковой первой части, которая выходила на Пк в 2006 году!!!!
Так есть же, gears of war ultimate, та же первая часть, ещё и с полной русской локализацией в геймпассе имеется
Топчиковой? Она и в момент своего выхода была унылым калом с посиделками за укрытиями и скучнейшими пострелушками. Сюжет тем более не сильная его часть
Чего? На момент выхода гири были очень крутой игрой. Эта игра взяла камеру из-за плеча от 4 резика, а систему укрытий из kill switch. Потом эту систему укрытий юзали все консольные игры и юзают и по сей день. Что что, а геймплей был там очень даже для 2006 года кста. Просто есть люди, которым не нравится эта игра в принципе, и ты видимо один из них. Это нормально, вкусы у всех разные.
Игра, достойная ремейка.
Я GOW1 уже лет 10 играю все никак не пройду, а GOW2 уже 15 лет стукнуло:((
Перебор с пафосом.
У серий Gears никого не бывает мало пафоса)
Это там где имея мощные пушки лезут в рукопашную ?
Это в колде в скриптовых моментах. А в гирях пиление врагов лансером чуть ли не главная фишка. Какой толк от пушки с пилой, если ей нельзя пилить врагов? Тем более игру можно пройти чисто на ганплее, без пилы, но все-таки запиливание вражин это круто
Там наоборот у тебя пукалки, а локастам по тебе очередь с автомата дать и ты рэгдолящийся трупец. А если слышишь звуки дробовика, то и ваншот не за горами
Одна и та же унылая анимация на протяжении 15 часов как в каком-нибуль последнем думе? Веселье такое себе.
а чего там по поводу коллекции есть слухи?
Шедевр и лучшая в серии, с невероятным удовольствием прошёл по обратке на Xbox One🤗 Ей тоже хороший ремейк не помешает уровня первой части, а майкам - новый шикарный эксклюзив в копилку консоли🤗🤗🤗
ок
Никогда не слышал об этом гoвне, а оно культовое у кого-то, лол. С тем же успехом и треш-индюшатина Турок скоро культовой станет. Вот что бывает когда школьники статьи пишут.