Культовой Gears Of War 2 исполнилось 15 лет

Сегодня исполняется 15 лет с момента выхода легендарной игры Gears of War 2 для Xbox 360, разработкой которой в то время занималась сама Epic Games, которая и по сей день остается одной из самых важных франшиз для Xbox, по значимости не уступающей Halo.

В свое время она была одним из тех эксклюзивов, которые заставляли покупать консоль, и даже спустя более чем десять лет после релиза ее считают одним из лучших проектов данной марки, даже превосходящим своего приемника Gears of War 3.

Эпический поход команды Delta Team за спасение своего мира от полчищ саранчи - это не только классика Xbox, но и обязательная игра для любого фаната игр. И по сей день эта игра обожаема как фанатами, так и критиками.

Даже по прошествии всего этого времени Gears of War 2 остается одним из самых популярных шутеров от третьего лица всех времен. В Gears of War 2 есть захватывающая кампания, кооперативный режим с возможностью выбора индивидуального уровня сложности и напряженный многопользовательский режим.

Gears of War 2 была не просто великолепным продолжением Gears of War, это была невероятная игра, и точка. Спустя 15 лет она по-прежнему остается лучшей из всех игр франшизы. Это не значит, что ее непосредственное продолжение, Gears of War 3, было совсем уж слабым, но Gears of War 2 вполне уместно назвать "Империя наносит ответный удар" (Empire Strikes Back) той первой трилогии Звёздных войны.