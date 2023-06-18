The Coalition обновила серверы Gears of War 3 и Judgement, добавив им новые функции

Вот такой сюрприз мы получили на этих выходных. Несмотря на то, что официального анонса сделано не было, стало известно, что серверы для Gears of War 3 и Gears of War Judgement получили обновление и снова предоставляют те игровые бонусы, которые были отключены. Это необычно, поскольку официальный сайт Gears не сообщал о каких-либо обновлениях уже 9 месяцев, а официальный аккаунт франшизы и студии и вовсе полузаброшен.
Это "воскрешение" вызывает некоторое недоумение, учитывая, что мы все думали, что серверы были почти закрыты. Возможно, The Coalition хочет проверить и получить новые данные от юзеров на основе данных предыдущих игр. А может быть, это хороший предлог, чтобы подстегнуть интерес к слухам о ремастеринге второй игры от Splahs Damage.
Информация появилась благодаря AceMcCloud, который хорошо известен в сообществе благодаря стримингу франшизы Gears. Он поведал о том, что же нового можно ожидать от каждой игры.
Gears of War 3:
- Активирован сезонный абонемент.
- Снова доступен плей-лист "Сила природы".
- Активировано достижение " Член высшего общества".
- Активированный постинг для достижения 'Серьезный 3.0'.
- Увеличенная скорость получения опыта.
Gears of War Judgement:
- VIP-пропуск.
- Плейлист "Потерянные реликвии".
- Достижение "Золотые артефакты".
- Медаль "Эпический жнец".
Не является ли это признаком ремастера, слухи о котором ходили уже несколько месяцев? Безусловно, это хорошая новость, что были возрождены некоторые из ключевых составляющих обеих игр.
Если бы они хотели сделать ремастер трилогии, то давно бы его анонсировали. Народ бы уже знал, что проект в производстве. А так только догадки. Касательно серверов, скорее всего это сделано для играющих на Xbox Series по обратке. Там игра работает в 1440р 60 FPS. Может люди и в мультиплеер заходят хз. Но в ремастер я уже не верю. Столько раз были намеки на него и ни разу они не оправились. Значит его и небыло никогда
все гирзы в геймпассе, так что народа думаю достаточно много в онлайн играет.
где вся коллекция ?
где вся коллекция на ПК
Да и хрен с ними, с ремастерами, просто на ПК выпустите трилогию, как Halo, и киньте в Game Pass. Хоть какой-то будет повод у людей его продлять.
Анонсируют ремастер или лучше ремейк - замечал! Новую часть - великолепно! Ничего - прекрасно, и так много хороших игр вышло и выйдет в этом году.