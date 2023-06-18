Gears of War 3 20.09.2011
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The Coalition обновила серверы Gears of War 3 и Judgement, добавив им новые функции

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Gruz_
Новости

Вот такой сюрприз мы получили на этих выходных. Несмотря на то, что официального анонса сделано не было, стало известно, что серверы для Gears of War 3 и Gears of War Judgement получили обновление и снова предоставляют те игровые бонусы, которые были отключены. Это необычно, поскольку официальный сайт Gears не сообщал о каких-либо обновлениях уже 9 месяцев, а официальный аккаунт франшизы и студии и вовсе полузаброшен.

Это "воскрешение" вызывает некоторое недоумение, учитывая, что мы все думали, что серверы были почти закрыты. Возможно, The Coalition хочет проверить и получить новые данные от юзеров на основе данных предыдущих игр. А может быть, это хороший предлог, чтобы подстегнуть интерес к слухам о ремастеринге второй игры от Splahs Damage.

Информация появилась благодаря AceMcCloud, который хорошо известен в сообществе благодаря стримингу франшизы Gears. Он поведал о том, что же нового можно ожидать от каждой игры.

Gears of War 3:

  • Активирован сезонный абонемент.
  • Снова доступен плей-лист "Сила природы".
  • Активировано достижение " Член высшего общества".
  • Активированный постинг для достижения 'Серьезный 3.0'.
  • Увеличенная скорость получения опыта.

Gears of War Judgement:

  • VIP-пропуск.
  • Плейлист "Потерянные реликвии".
  • Достижение "Золотые артефакты".
  • Медаль "Эпический жнец".

Не является ли это признаком ремастера, слухи о котором ходили уже несколько месяцев? Безусловно, это хорошая новость, что были возрождены некоторые из ключевых составляющих обеих игр.

Обновления
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

Если бы они хотели сделать ремастер трилогии, то давно бы его анонсировали. Народ бы уже знал, что проект в производстве. А так только догадки. Касательно серверов, скорее всего это сделано для играющих на Xbox Series по обратке. Там игра работает в 1440р 60 FPS. Может люди и в мультиплеер заходят хз. Но в ремастер я уже не верю. Столько раз были намеки на него и ни разу они не оправились. Значит его и небыло никогда

2
FlexGum

все гирзы в геймпассе, так что народа думаю достаточно много в онлайн играет.

0
darkevil555

где вся коллекция ?

1
dimon10dd

где вся коллекция на ПК

1
FoXtrot777

Да и хрен с ними, с ремастерами, просто на ПК выпустите трилогию, как Halo, и киньте в Game Pass. Хоть какой-то будет повод у людей его продлять.

0
Юра Тотсамый

Анонсируют ремастер или лучше ремейк - замечал! Новую часть - великолепно! Ничего - прекрасно, и так много хороших игр вышло и выйдет в этом году.

-1