The Coalition обновила серверы Gears of War 3 и Judgement, добавив им новые функции ©

Вот такой сюрприз мы получили на этих выходных. Несмотря на то, что официального анонса сделано не было, стало известно, что серверы для Gears of War 3 и Gears of War Judgement получили обновление и снова предоставляют те игровые бонусы, которые были отключены. Это необычно, поскольку официальный сайт Gears не сообщал о каких-либо обновлениях уже 9 месяцев, а официальный аккаунт франшизы и студии и вовсе полузаброшен.

Это "воскрешение" вызывает некоторое недоумение, учитывая, что мы все думали, что серверы были почти закрыты. Возможно, The Coalition хочет проверить и получить новые данные от юзеров на основе данных предыдущих игр. А может быть, это хороший предлог, чтобы подстегнуть интерес к слухам о ремастеринге второй игры от Splahs Damage.

Информация появилась благодаря AceMcCloud, который хорошо известен в сообществе благодаря стримингу франшизы Gears. Он поведал о том, что же нового можно ожидать от каждой игры.

Gears of War 3:

Активирован сезонный абонемент.

Снова доступен плей-лист "Сила природы".

Активировано достижение " Член высшего общества".

Активированный постинг для достижения 'Серьезный 3.0'.

Увеличенная скорость получения опыта.

Gears of War Judgement:

VIP-пропуск.

Плейлист "Потерянные реликвии".

Достижение "Золотые артефакты".

Медаль "Эпический жнец".

Не является ли это признаком ремастера, слухи о котором ходили уже несколько месяцев? Безусловно, это хорошая новость, что были возрождены некоторые из ключевых составляющих обеих игр.