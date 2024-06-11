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Gears of War: E-Day TBA
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.8 72 оценки

Gears of War: E-Day будет намного линейнее, чем Gears 5

Gruz_
Новости

Директор Gears of War: E-Day Николь Фосетт сообщила в интервью Game File, что творческая команда выбрала линейный подход, в отличие от Gears 5 (с полуоткрытым миром).

По словам Фосетта, E-Day подчеркнет "жестокость" и "меланхоличную атмосферу", которые являются отличительными чертами франшизы, и в то же время привнесет в игру захватывающий экшен, которым всегда славилась Gears. Это "современный взгляд" на привычных протагонистов, которые станут "гораздо более уязвимыми".

Они гораздо более уязвимы, и я думаю, что это современный подход к этим двум героям. Они вместе несут некую ношу, и это создает очень интересное напряжение в их отношениях. Полагаю, фанатам будет по-настоящему интересно копнуть глубже и исследовать их связи и то, как они меняются со временем.

Более того, именно город Калона был выбран в качестве главной локации игры.

На данный момент информация о дате выхода игры отсутствует, но уже известно, что абоненты Xbox Game Pass получат игру совершенно бесплатно в день релиза.

3
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Валерий Юриков

Лучше уж так, чем псевдо открытый мир

2
Syntrax

Я считаю это решение более чем адекватно

1
Челодой моловек 94

Хоть и не играл в 5 но это +

0
Ambrosian

И слава богу

0
BleederHunt

Если линейность как в самой первой части или во второй, то отлично. 5ю часть не прошел как раз из-за полуоткрытых локации

-1