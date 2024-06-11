Gears of War: E-Day будет намного линейнее, чем Gears 5

Директор Gears of War: E-Day Николь Фосетт сообщила в интервью Game File, что творческая команда выбрала линейный подход, в отличие от Gears 5 (с полуоткрытым миром).
По словам Фосетта, E-Day подчеркнет "жестокость" и "меланхоличную атмосферу", которые являются отличительными чертами франшизы, и в то же время привнесет в игру захватывающий экшен, которым всегда славилась Gears. Это "современный взгляд" на привычных протагонистов, которые станут "гораздо более уязвимыми".
Они гораздо более уязвимы, и я думаю, что это современный подход к этим двум героям. Они вместе несут некую ношу, и это создает очень интересное напряжение в их отношениях. Полагаю, фанатам будет по-настоящему интересно копнуть глубже и исследовать их связи и то, как они меняются со временем.
Более того, именно город Калона был выбран в качестве главной локации игры.
На данный момент информация о дате выхода игры отсутствует, но уже известно, что абоненты Xbox Game Pass получат игру совершенно бесплатно в день релиза.
Лучше уж так, чем псевдо открытый мир
Я считаю это решение более чем адекватно
Хоть и не играл в 5 но это +
И слава богу
Если линейность как в самой первой части или во второй, то отлично. 5ю часть не прошел как раз из-за полуоткрытых локации