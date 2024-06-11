Разработчики Gears of War: E-Day обещают вернуть атмосферу ужаса, знакомую по первым частям серии

Сирси, один из разработчиков игры, подчеркнул, что E-Day сохранит дух и научно-фантастический сеттинг Gears of War, но сосредоточится на коротком промежутке времени, рассказывая историю, развивающуюся в течение нескольких дней.
Решение сделать упор на хорроре было принято с целью воссоздать атмосферу страха, которую многие игроки помнят по оригинальным частям.
"Мы вспомнили, что чувствовали люди, играя в Gears of War или любую из других игр серии, включая Gears 4," - сказал Сирси. "И когда люди говорят о своих впечатлениях, они часто вспоминают именно эти мрачные, пугающие моменты."
Мы взяли эти чувства и видения, которые есть у каждого в голове, и решили создать игру, которая их воплотит,. Мы используем все наши навыки и технологии, чтобы сделать эту игру максимально реалистичной и ужасающей.
С помощью движка Unreal Engine 5 разработчики смогли реализовать саранчу с такой точностью, что она выглядит как настоящие монстры из глубин земли.
"То, что было страшно в 2006 году, сильно отличается от того, что страшно сейчас," - сказала Фосетт, другой разработчик игры. "Мы усиливаем те страхи, которые помнят фанаты, и добавляем к ним новые."
Gears of War: E-Day не является продолжением Gears of War 4 и 5, но, как заявила The Coalition, это не означает, что студия навсегда отказывается от этой сюжетной линии.
«Для нас, для нашей студии, это история о том, как мы нашли путь к E-Day», - объяснил Сирси. "Это было своего рода размышление, и отчасти просто энергия, которая накапливалась в связи с тем, что это была история, которую мы хотели рассказать в это время. Так что мы не выбирали между этими вещами, это был просто снежный ком из того, что было на столе, и именно это мы хотели сделать прямо сейчас".
Фосетт поддержал его, сказав, что когда возникла идея Gears of War: E-Day, это было яркое ощущение:
Да, черт возьми. Мы хотим сделать это.
"Мы обожаем этих персонажей," - добавил он. "И нам нравится, что франшиза Gears of War позволяет нам рассказывать истории в разных временных отрезках. Gears 4 и 5 - это истории из будущего, Tactics - это история из прошлого, а E-Day - это история о самом мрачном дне человечества."
В настоящий момент дата релиза Gears of War: E-Day неизвестна.
главное что бы без баб
А что в первой части атмосфера ужаса была, а мужики то не знают)))
Не припомню ничего ужасающего в тех играх. В тройке вообще большую часть игры в тонах «солнечный круг, небо вокруг». Какие нежные геймеры были уже тогда.