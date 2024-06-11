The Coalition уверяет, что графика в Gears of War:E-Day будет "непревзойденной"

В статье, опубликованной на Xbox Wire, Кейт Рейнер, технический директор студии The Coalition, заявила, что в игре "в 100 раз больше деталей в окружении и персонажах, чем в Gears 5".
По ее словам, в игре будет реализовано освещение с трассировкой лучей, отражения и тени, новая технология анимации и многое другое, что "сделает Gears of War: E-Day непревзойденным визуальным опытом".
Наша цель - в очередной раз установить новый стандарт технического совершенства. Мы полностью переработали Gears с нуля, вложив в ДНК Gears все возможности современных игровых технологий. Каждый персонаж, окружение и анимация в Gears of War: E-Day были полностью переработаны с использованием движка Unreal Engine 5, что позволило нам показать вселенную Gears с потрясающей детализацией и реалистичностью.
Дата выхода Gears of War: E-Day не сообщается, но известно, что подписчики Xbox Game Pass смогут получить его без дополнительной платы в первый же день. Были подтверждены версии для Xbox Series и PC.
Gears of War: E-Day - это следующая основная игра франшизы, действие которой разворачивается во время судьбоносного Дня Возникновения. За 14 лет до событий первой Gears of War герои войны Маркус Феникс и Дом Сантьяго возвращаются домой, чтобы столкнуться с новым кошмаром: ордой саранчи. Эти подземные монстры, ужасные и непримиримые, рвутся из-под земли, осаждая само человечество - гласит описание.
Ну разрабов в скромности не обвинишь)
Даже трейлер выглядит так себе , о какой "непревзойденной" идёт речь ? Думают, раз лица слегка поправили то это уже супер - пупер некст ген . Хоть бы не смешили
Та даже в Калисто протоколе графон и лица на порядок лучше , а он когда вышел то ?
обычно такие ролики показывают что бы преподнести капельку того о чём игра) и подобных роликов не увидишь в игре, или ты не знал? сколько лет живёшь на земле то? // Mikhail Tsyganov
чушь написал // Илья Слепцов