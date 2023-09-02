"Руки на стол!": Приключенческая игра для взрослых The Genesis Order вышла в ранний доступ в Steam ©

Компания-разработчик NLT Media выпустила в ранний доступ в Steam приключенческую игру для взрослых The Genesis Order. Игра, разработка которой велась довольно долго и финансировалась через Patreon, теперь может быть приобретена в Steam по цене 550 рублей.

The Genesis Order - фактически третья игра серии, следующая за Lust Epidemic и Treasure of Nadia. Несмотря на то, что в ней сделан акцент на некие взаимодействия (и весьма значительный), это одна из игр жанра, в которой достаточно хорошо проработано повествование.

Это один из многих примеров процветания индустрии игр для взрослых, укоренившейся на Patreon за последние несколько лет. Независимые и даже одиночные разработчики получают регулярное финансирование от многочисленных поклонников, предоставляя при этом контент, от которого обычные издатели стараются держаться подальше.

Сюжет игры рассказывает о молодом полицейском, ведущем расследование деятельности известной преступной организации. Однако по мере того, как он углубляется в расследование, под поверхностью города Северная Сантива раскрываются гораздо более глубокие и темные заговоры и опасности, выходящие далеко за пределы мирного на первый взгляд городка.

Игровой процесс включает в себя приключения, исследования, головоломки, повествование в стиле визуального романа и множество анимированных сцен.

Несмотря на то, что игра находится в раннем доступе, она уже близка к завершению - основная часть сюжета полностью готова. При этом разработчик обещает, что в игру будет добавлено множество бонусов.

На данный момент срок действия раннего доступа не объявлен.