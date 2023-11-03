Анонс патча Genshin Impact 4.2 - баннер гидро-архонта, новые локации и промо-коды с трансляции

Регион Фонтейн продолжает наполняться контентом, и версия Genshin Impact 4.2 принесет с собой еще больше контента в новый регион. По всей видимости это предпоследний патч, расширяющий географию региона, но это далеко не самое важное!

В первую очередь игрокам предстоит раскрыть сразу несколько сюжетных поворотов связанных с сюжетом Фонтейна. Что скрывает гидро-архонт и насколько глубоки воды?

Первым новым персонажем станет долгожданный гидро-архонт Фурина. Фурина — гидро-мечница с крайне интересным геймплеем завязанным на использовании призванных существ. Элементальный навык призывает "гостей" которые атакуют противников. Взрыв стихий наносит большой гидро-урон по площади и накладывает на союзников баф увеличивающий атаку и получаемое лечение.

Как и многие другие гидро-персонажи, эффективность и урон способностей Фурины зависит от HP. Ну а сами способности, по механике работы, также продолжают тенденцию к усложнению и внесению разнообразия в геймплей.

Второй "новичок" патча — фотограф-репортер Шарлотта! Шарлотта является крио-катализатором (здорового человека). Элементальный навык наносит крио-урон по площади и накладывает на врагов эффект наносящий периодический крио-урон. Взрыв стихий создает область, в которой наносится постоянный крио-урон противниками, и восстанавливается HP у союзников.

В первой половине патча персонажами первой половины станут Гидро Архонт Фурина и Бай Чжу! Компанию им составят Шарлотта (новый персонаж), Бэй Доу и Коллеи. Во второй половине можно выкрутить Аято и Сайно. Добить консты можно будет Куки Синобу, Сян Лин и Кираре.

Новым еженедельным боссом станет Птахур — древнее существо связанное с историей региона и квестом архонта. Этот огромный...хммм, кит (?) будет иметь несколько форм/фаз. Сражаться предстоит как с самим китом, так и внутри него, ведь настоящая форма босса слегка обманчива.

Вместе с новыми персонажами, естественно, будут добавлены квесты (включая продолжение основного квеста архонтов). Также стоит ожидать отдельной сюжетной ветки связанной с новым открытым регионом. На карте появится область, которая частично заполнит пустоту между Фонтейном и Ли-Юэ.

Новый регион будет нести в себе огромный пласт информации о древнем царстве на смену которому пришел Фонтейн. Расширится не только надземная часть региона, но и подводная. Также будет добавлено несколько значимых для сюжета объектов, один из которых может стать новым "морозным деревом" для прокачки и получения наград.

Главным событием патча станет "Фантастические приключения Телькси". История события будет повествовать о жительницу Фонтейна — известного сказочника, который тесно связан с историей о механическом пингвине. Игроков ждет три мини-игры и персонаж Фермине в качестве главной награды.

Разбавлять рутину игроков будут:

Фото-эвент с поиском и фиксацией на камеру различных особых предметов.

Продолжение грибомеханикуса с плесенниками в главной роли

Реран боевого события из патча 3.3 но уже в гидро-декорациях.

И еще несколько полезных апдейтов и изменений:

Еженедельных боссов можно "вызвать на бой" прямо из путеводителя не телепортируяся к локации.

Интерфейс КПС (так себе аббревиатура) подвергся небольшим изменениям.

Добавлены новые встречи.

Улучшен интерфейс квестов, что должно облегчить "зачистку" квестов и уменьшит лаги на всех платформах.

Традиционные промокоды от разработчиков:

VA97KJNF24UV— 100 камней истока и 10 волшебной руды усиления.

NTQP2KPEJMUH— 100 камней истока и 5 опыта героя.

9T96KJNE2LVM— 100 камней истока и 50 000 моры.

Активировать промо можно на официальном сайте, или в игре (Настройки -> Учётная запись). Срок действия кодов истекает 4 ноября в 07:00 (по МСК).

P.S. Русскоязычные названия являются "авторским" переводом и могут отличаться от финальных т.к. на момент написания новости официальных локализаций нет.