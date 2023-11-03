Анонс патча Genshin Impact 4.2 - баннер гидро-архонта, новые локации и промо-коды с трансляции

Регион Фонтейн продолжает наполняться контентом, и версия Genshin Impact 4.2 принесет с собой еще больше контента в новый регион. По всей видимости это предпоследний патч, расширяющий географию региона, но это далеко не самое важное!
В первую очередь игрокам предстоит раскрыть сразу несколько сюжетных поворотов связанных с сюжетом Фонтейна. Что скрывает гидро-архонт и насколько глубоки воды?
Первым новым персонажем станет долгожданный гидро-архонт Фурина. Фурина — гидро-мечница с крайне интересным геймплеем завязанным на использовании призванных существ. Элементальный навык призывает "гостей" которые атакуют противников. Взрыв стихий наносит большой гидро-урон по площади и накладывает на союзников баф увеличивающий атаку и получаемое лечение.
Как и многие другие гидро-персонажи, эффективность и урон способностей Фурины зависит от HP. Ну а сами способности, по механике работы, также продолжают тенденцию к усложнению и внесению разнообразия в геймплей.
Второй "новичок" патча — фотограф-репортер Шарлотта! Шарлотта является крио-катализатором (здорового человека). Элементальный навык наносит крио-урон по площади и накладывает на врагов эффект наносящий периодический крио-урон. Взрыв стихий создает область, в которой наносится постоянный крио-урон противниками, и восстанавливается HP у союзников.
В первой половине патча персонажами первой половины станут Гидро Архонт Фурина и Бай Чжу! Компанию им составят Шарлотта (новый персонаж), Бэй Доу и Коллеи. Во второй половине можно выкрутить Аято и Сайно. Добить консты можно будет Куки Синобу, Сян Лин и Кираре.
Новым еженедельным боссом станет Птахур — древнее существо связанное с историей региона и квестом архонта. Этот огромный...хммм, кит (?) будет иметь несколько форм/фаз. Сражаться предстоит как с самим китом, так и внутри него, ведь настоящая форма босса слегка обманчива.
Вместе с новыми персонажами, естественно, будут добавлены квесты (включая продолжение основного квеста архонтов). Также стоит ожидать отдельной сюжетной ветки связанной с новым открытым регионом. На карте появится область, которая частично заполнит пустоту между Фонтейном и Ли-Юэ.
Новый регион будет нести в себе огромный пласт информации о древнем царстве на смену которому пришел Фонтейн. Расширится не только надземная часть региона, но и подводная. Также будет добавлено несколько значимых для сюжета объектов, один из которых может стать новым "морозным деревом" для прокачки и получения наград.
Главным событием патча станет "Фантастические приключения Телькси". История события будет повествовать о жительницу Фонтейна — известного сказочника, который тесно связан с историей о механическом пингвине. Игроков ждет три мини-игры и персонаж Фермине в качестве главной награды.
Разбавлять рутину игроков будут:
- Фото-эвент с поиском и фиксацией на камеру различных особых предметов.
- Продолжение грибомеханикуса с плесенниками в главной роли
- Реран боевого события из патча 3.3 но уже в гидро-декорациях.
И еще несколько полезных апдейтов и изменений:
- Еженедельных боссов можно "вызвать на бой" прямо из путеводителя не телепортируяся к локации.
- Интерфейс КПС (так себе аббревиатура) подвергся небольшим изменениям.
- Добавлены новые встречи.
- Улучшен интерфейс квестов, что должно облегчить "зачистку" квестов и уменьшит лаги на всех платформах.
Традиционные промокоды от разработчиков:
- VA97KJNF24UV— 100 камней истока и 10 волшебной руды усиления.
- NTQP2KPEJMUH— 100 камней истока и 5 опыта героя.
- 9T96KJNE2LVM— 100 камней истока и 50 000 моры.
Активировать промо можно на официальном сайте, или в игре (Настройки -> Учётная запись). Срок действия кодов истекает 4 ноября в 07:00 (по МСК).
P.S. Русскоязычные названия являются "авторским" переводом и могут отличаться от финальных т.к. на момент написания новости официальных локализаций нет.
Мда. Вот как мне на Арлекино копить, когда в Фонтейне выходят один шикарный персонаж за другим? Впервые у меня такое. А ведь всё еще плачу в подушку, что Невиллета не выбил.
Вроде и по хонкаю должен быть стрим?
Я не могу быть везде))
ну всё, народ, снова мы с вами стоим на пороге очередного обмана и выкачки денег от разрабов этих китайских. Новый патч, ну надо же - новые персонажи, новые квесты, бла-бла-бла. А заплатите, мол, за них сотни евро. И снова лохи побегут валимость отваливать, только бы поиграть.
А на самом деле там одни и те же механики, никаких инноваций. И опять всё за донат. Ну и что, что там "бесплатная игра", игра на факт не бесплатная, тут эти пида..сы нас всех за дурачков держат. Любой новый персонаж - платный, любое дополнение - за деньги. Ну и конечно же снова промокоды с мизерными бонусами - чтоб лохи подумали, мол бесплатно что-то дали, так и остальное "не так уж и платное".
Ну ё-моё, неужели никто этого не понимает? Весь этот контент - одна сплошная подачка с наездом. И не говорите мне про "играют для удовольствия", для удовольствия лучше пивка выпить, а не деньги в это г**но вкачивать. Вот пусть лучше свой бизнес порядочный построят, а не лохов на бабки корчат!
За все время игры вкинул ровно 0 рублей. На акке есть все персы которых хотел. В честь чего ты тут разнылся - вообще не понял.
Я бы понял если бы ты писал про мобильные донатные помойки от Близзард или Рейд.