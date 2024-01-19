Анонс патча Genshin Impact 4.4 - новая локация, баннеры и промо-коды с трансляции

Обновление для Genshin Impact за номером 4.4 выйдет в релиз уже в конце этого месяца, и в ходе традиционной трансляции разработчиков игроков познакомили со всеми нововведениями.
Первым показанным новым героем стал эпический пиро-двуручник с немного режущим наше ухо именем Ка Мин. Этот парнишка, который неплохо справится с ролью сапДД. Элементальный навык представляет собой рывок вперед, который наносит пироурон всем врагам на пути. Взрыв стихий призывает суаньни Ман Чая, одновременно восстанавливая часть ХП персонажа и накладывая статус "пиро" на противников вокруг.
Вторым новым персонажем станет легендарный адепт Сянь Юнь. Это анемо-катализатор, который своими способностями позволяет отыгрывать вашему ДД от атак в падении. Ее элементальный навык наносит анемо-урон по площади и позволяет избегать урона от атак и падения. Взрыв стихий накладывает периодический анемо-урон на площадь, восстанавливает здоровье союзникам (завит от атаки Сянь Юнь) и увеличивает высоту прыжка в зоне действия (мета драгонстрайка?).
Новая территория, несмотря на то, что регионом патча является Фонтейн, станет кусочек между Ли-Юэ и водным королевством. Игроков будут ждать не только новые поселения, но и диковинки, необходимые для прокачки добавленных в обновлении персонажей. Новые задания будут связаны с этим легендарным местом, колыбелью Архонтов. Легенды и реальность переплетутся в сюжете долины. Ну а улицы Ли Юэ украсят к традиционному празднику Морских фонарей.
В честь праздника новые наряды получит целый ряд персонажей:
Активности в рамках фестиваля не удивят бывалых игроков своими механиками, но праздничное оформление должно порадовать глаз. помимо стандартных наград, в ходе событий версии можно будет получить один из новых обликов персонажей.
Традиционные промокоды от разработчиков:
- BB8QAZHUH2CZ — 100 камней истока и 10 волшебной руды усиления.
- MT88AYHCZ2UR — 100 камней истока и 5 опыта героя.
- FA9QAGYDZJEV — 100 камней истока и 50 000 моры.
Активировать промо можно на официальном сайте, или в игре (Настройки -> Учётная запись). Срок действия кодов истекает 20 января в 07:00 (по МСК).
Я ушёл из игры перед добавлением Сумеру. Скажите, в игре сюжет хоть немного продвинулся? Финалом и не пахнет?
1 код неверный
вот как он правильно выглядит BBQ8AZHUH2CZ
спс за коды
И не только нашему уху, в английской локализации он Ga Ming)
Это похоже на восточное имя, а не на прикол родителей любивших средства обогрева жилища и назвавших ребенка в их честь))
чёт я рано удалил игру