Анонс патча Genshin Impact 4.4 - новая локация, баннеры и промо-коды с трансляции

Обновление для Genshin Impact за номером 4.4 выйдет в релиз уже в конце этого месяца, и в ходе традиционной трансляции разработчиков игроков познакомили со всеми нововведениями.

Первым показанным новым героем стал эпический пиро-двуручник с немного режущим наше ухо именем Ка Мин. Этот парнишка, который неплохо справится с ролью сапДД. Элементальный навык представляет собой рывок вперед, который наносит пироурон всем врагам на пути. Взрыв стихий призывает суаньни Ман Чая, одновременно восстанавливая часть ХП персонажа и накладывая статус "пиро" на противников вокруг.

Вторым новым персонажем станет легендарный адепт Сянь Юнь. Это анемо-катализатор, который своими способностями позволяет отыгрывать вашему ДД от атак в падении. Ее элементальный навык наносит анемо-урон по площади и позволяет избегать урона от атак и падения. Взрыв стихий накладывает периодический анемо-урон на площадь, восстанавливает здоровье союзникам (завит от атаки Сянь Юнь) и увеличивает высоту прыжка в зоне действия (мета драгонстрайка?).

Новая территория, несмотря на то, что регионом патча является Фонтейн, станет кусочек между Ли-Юэ и водным королевством. Игроков будут ждать не только новые поселения, но и диковинки, необходимые для прокачки добавленных в обновлении персонажей. Новые задания будут связаны с этим легендарным местом, колыбелью Архонтов. Легенды и реальность переплетутся в сюжете долины. Ну а улицы Ли Юэ украсят к традиционному празднику Морских фонарей.

В честь праздника новые наряды получит целый ряд персонажей:

Активности в рамках фестиваля не удивят бывалых игроков своими механиками, но праздничное оформление должно порадовать глаз. помимо стандартных наград, в ходе событий версии можно будет получить один из новых обликов персонажей.

Традиционные промокоды от разработчиков:

BB8QAZHUH2CZ — 100 камней истока и 10 волшебной руды усиления.

MT88AYHCZ2UR — 100 камней истока и 5 опыта героя.

FA9QAGYDZJEV — 100 камней истока и 50 000 моры.

Активировать промо можно на официальном сайте, или в игре (Настройки -> Учётная запись). Срок действия кодов истекает 20 января в 07:00 (по МСК).