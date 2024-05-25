Дата выхода обновления 4.7 для Genshin Impact назначена на следующий месяц

Компания HoYoverse объявила дату выхода обновления 4.7 для Genshin Impact. Обновление, известное под названием "Сплетение вечного сна", выйдет 5 июня, и в ней будет много дополнительных испытаний для тех, кто хочет получить больше удовольствия за свои деньги.

Первое большое дополнение в версии 4.7 - это Театр "Воображариум", который обновляется каждый месяц. В нем вы сможете заработать большие награды, участвуя в боевых испытаниях с особыми ограничениями на элементы и выбор персонажа. Вместо 600 примогемов за прохождение можно будет получить 800.

В версии 4.7 Genshin Impact также появятся три новых персонажа, а после того, как в версии 4.6 в игре появился первый персонаж "Долгом жизни", эта механика вновь появится в новом обновлении.

Обладательница пятизвездочного электромеча Клоринда, сражается одноручным мечом и наносит большой урон. Клоринда может накапливать "Долг жизни" в состоянии Ночного бдения, а затем использовать это накопление для самоисцеления.

Второй пользователь "Долга жизни" - Сиджвин, пятизвездочная гидролучница, которая может использовать свой "Долг жизни", чтобы помочь членам своей партии. Лучше всего использовать ее вместе с другими персонажами, обладающими "Долгом жизни", так как ее исцеление увеличивается в зависимости от общего количества "Долгом жизни" в вашей партии.

Наконец, в Genshin Impact Version 4.7 появился 4-звездочный электро-лучник Сетос.

Версия 4.7 также принесет новую мини-игру в жанре tower defense, а также увеличит количество оригинальной смолы со 160 до 200.

В Genshin Impact можно играть бесплатно прямо сейчас на ПК, PlayStation и мобильных устройствах. Версия 4.7 выйдет 5 июня.