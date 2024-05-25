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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 548 оценок

Дата выхода обновления 4.7 для Genshin Impact назначена на следующий месяц

butcher69
Новости

Компания HoYoverse объявила дату выхода обновления 4.7 для Genshin Impact. Обновление, известное под названием "Сплетение вечного сна", выйдет 5 июня, и в ней будет много дополнительных испытаний для тех, кто хочет получить больше удовольствия за свои деньги.

Первое большое дополнение в версии 4.7 - это Театр "Воображариум", который обновляется каждый месяц. В нем вы сможете заработать большие награды, участвуя в боевых испытаниях с особыми ограничениями на элементы и выбор персонажа. Вместо 600 примогемов за прохождение можно будет получить 800.

В версии 4.7 Genshin Impact также появятся три новых персонажа, а после того, как в версии 4.6 в игре появился первый персонаж "Долгом жизни", эта механика вновь появится в новом обновлении.

Обладательница пятизвездочного электромеча Клоринда, сражается одноручным мечом и наносит большой урон. Клоринда может накапливать "Долг жизни" в состоянии Ночного бдения, а затем использовать это накопление для самоисцеления.

Второй пользователь "Долга жизни" - Сиджвин, пятизвездочная гидролучница, которая может использовать свой "Долг жизни", чтобы помочь членам своей партии. Лучше всего использовать ее вместе с другими персонажами, обладающими "Долгом жизни", так как ее исцеление увеличивается в зависимости от общего количества "Долгом жизни" в вашей партии.

Наконец, в Genshin Impact Version 4.7 появился 4-звездочный электро-лучник Сетос.

Версия 4.7 также принесет новую мини-игру в жанре tower defense, а также увеличит количество оригинальной смолы со 160 до 200.

В Genshin Impact можно играть бесплатно прямо сейчас на ПК, PlayStation и мобильных устройствах. Версия 4.7 выйдет 5 июня.

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