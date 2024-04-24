Genshin Impact была обновлена до версии 4.6, в игру добавили Арлекино, новые задания и многое другое

Популярная бесплатная игра Genshin Impact продолжает получать крупные контентные обновления. Сегодня разработчики из студии miHoYo объявили о релизе патча 4.6, который уже доступен на всех платформах. В этой версии глобальных изменений не произошло, но авторы игры постарались над небольшими нововведениями. Для Genshin Impact наконец-то сделали играбельной Арлекино, расширили Фонтейн, добавили новых противников и снаряжение.

Главной особенностью обновления 4.6 для Genshin Impact стала Арлекино. Появление героини фанаты ждали еще несколько патчей назад, но теперь её все же можно будет добавить в свой отряд. Девушка использует стихию Пиро, она способна усиливать собственные атаки и использовать мощные боевые навыки, что делает её хорошим атакующим персонажем. Кроме того, четвертая из Предвестников Фатуи будет встречаться игрокам в виде нового мирового босса. Встретить её, как противника, можно будет в области Лиффи.

В обновлении 4.6 станут доступны новые области Фонтейна: район Ностой и Море древности. Здесь вас ждут новые подземелья, сюжетные квесты и дополнительные задания мира. Также в добавленной области будут встречаться уникальные противники — Легат големов.

Другие нововведения в версии 4.6: