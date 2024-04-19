Genshin Impact представляет официальный тизер персонажа Арлекино

В преддверии версии 4.6 и после дебюта короткометражного мультфильма с участием Арлекино, Genshin Impact выпустила тизер. В нем на баннерах событий появляется третий играбельный Предвестник Фатуи. В версии 4.6 к Страннику и Тарталье присоединится Арлекино. Она появится с сюжетным квестом и доменом Траунс. Многие игроки считают это одним из самых больших обновлений в истории Genshin Impact.

В тизере рассказывается о характере Арлекино и ее мрачном стремлении к справедливости. Несмотря на свою злодейскую репутацию, Арлекино проявляет слабость к сиротам и детям, демонстрируя сложный характер. Она будет сопровождать Лини на баннерах событий в первой половине обновления, а во второй половине будут представлены Байчжу и Странник.