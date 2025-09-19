ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 988 оценок

Кирилл Чудомирович и робот Инеффа в новом анимационном ролике Genshin Impact

butcher69 butcher69

Компания HoYoverse продолжает радовать поклонников Genshin Impact свежими анимационными роликами. На этот раз разработчики представили катсцену под названием «Ничтожное упущение», где ключевыми героями стали Кирилл Чудомирович Флинс и робот Инеффа.

По сюжету, чтобы сорвать планы Лунного мстителя, персонажи бросают все силы на предотвращение выстрела пушки. Но момент оказывается критическим — избежать удара практически невозможно, и остаётся лишь уповать на удачу. Атмосферное видео демонстрирует драматичное развитие событий и усиливает ожидание новых обновлений.

Напомним, что Флинс (Электро, 5★) станет доступен в грядущем обновлении «Луна I. Песня полой луны: Вступление — Танец вьюги в сизой чаще». Его баннер стартует 30 сентября.

А вот Инеффа (Электро, 5★) уже знакома игрокам — она появилась в июльском патче «Лето! Жара? Курорт!».

HoYoverse активно расширяет вселенную игры, дополняя её кинематографичными сценами, которые всё глубже вовлекают игроков в историю Тейвата.

6
2