Разработчики Genshin Impact представили новый ролик, рассказывающий о "Лакомых странствиях"

Студия HoYoverse, разработчики Genshin Impact, представили новый ролик, посвященный "Лакомым странствиям" и знакомящий нас с удивительным миром приключений.

"Времена меняются, но страсть к кулинарии сохраняется из поколения в поколение, а вкус блюд становится особенным."

Ролик уделяет внимание одному из блюд Ли Юэ - "отварной рыбе". В начале видео герой посещает "Народный выбор", где дочь повара с любовью рассказывает о своем ремесле.

Авторы ролика демонстрируют процесс приготовления рыбы в сотрудничестве с настоящим поваром, подробно упоминая все необходимые ингредиенты для создания этого вкусного блюда.

Комментарии пользователей были весьма положительными, отражая серьезный подход к созданию мира игры и внимание к деталям, проявленное разработчиками.

Игроки отметили отличный дизайн блюд в Genshin Impact и подчеркнули, что они выглядят так же привлекательно и в реальной жизни.

Некоторые предложили разработчикам игры создать отдельный YouTube-канал, посвященный подобным темам, в связи с чем авторы получили ряд рекомендаций.

Ранее команда Genshin Impact выпускала много роликов с документальными элементами и другими интересными деталями. Недавно был представлен документальный фильм о Ка Мине, который вызвал большой интерес у зрителей.