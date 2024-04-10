В Genshin Impact упростят поиск сокровищ

Компания miHoYo рассказала об обновлении 4.6 для Genshin Impact. В патче улучшат некоторые механики и интерфейс игры. Теперь в меню заданий будет видно связанные с миссиями предметы, а у квестов из раздела «Репутация — просьбы жителей» появятся красные отметки.

Добавят сфокусированный режим для некоторых заданий. Это нововведение будет блокировать использование локаций и персонажей в других миссиях. С помощью этого разработчики хотят сделать игровой процесс более плавным.

При использовании компаса игроки смогут видеть отслеживаемую отметку сундука на карте — это ускорит поиск сокровищ. Кроме того, с патчем в Genshin Impact появится пятизвездочный пиро-персонаж Арлекино.

Изменения коснулись «Чайника безмятежности». На музыкальных предметах декора отобразят число Лучистых кристаллов, а в интерфейсе Сокровищницы появятся фильтры и поиск по странице. Также на карту добавят меню, позволяющее настроить отображение меток.

Обновление 4.6 для Genshin Impact выйдет 24 апреля.