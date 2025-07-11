Призрачный абсурд: Daedalic возвращает магию point-and-click в Ghost Haunting

Daedalic Entertainment объединяется с Three Headed Monkey Studios, чтобы подарить игрокам Ghost Haunting — очаровательное и мрачновесёлое приключение в лучших традициях жанра point-and-click. Новая 2D-игра с нарисованной вручную графикой, колким юмором и порцией тонкой иронии обещает стать настоящим подарком для тех, кто скучал по золотому веку квестов.

В центре истории — 8-летняя Джиджи, чьё обычное путешествие превращается в экскурсию по загробному миру. Вооружённая сомнительной логикой, искренним любопытством и говорящей демонической тыквой по имени Барон Баттернат, она узнаёт, что её сварливый дед — не кто иной, как бывший охотник за привидениями. И теперь у Джиджи есть план: вернуть свою бабушку с того света. Что может пойти не так? Ну… всё.

Создатели, дети 90-х, сделали ставку на ностальгию, но не забыли и о современных удобствах. В Ghost Haunting предусмотрены встроенные подсказки, подсветка интерактивных объектов и быстрое перемещение. Здесь невозможно застрять, но можно легко залипнуть в разговоре с профсоюзом горгулий или споре с полумёртвым зомби.

Ghost Haunting — это история о семье, горе и тех ошибках, которые мы совершаем, даже если нам всего восемь. Игра обещает не только крепкий юмор, но и сюжет с душой, в который легко поверить. А может, это просто магия старой школы приключений — слегка наивная, слегка жутковатая и очень человечная.