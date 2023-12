Бюджет Ghost of Tsushima составил всего 60 млн долларов

Ghost of Tsushima была самым амбициозным проектом Sucker Punch Productions, потребовавшим от студии более шести лет работы. Японское приключение вышло три года назад и получило множество положительных отзывов, включая прекрасный открытый мир.

Она также вдохновила другие студии на изучение японского сеттинга для западной аудитории. Благодаря этим достоинствам игра получила репутацию недооцененного эксклюзива для PlayStation.

Хотя игру сравнивают с крупными ААА-тайтлами последнего десятилетия, ее бюджет был невелик — всего 60 миллионов долларов.

Как отметил финансовый аналитик из Sucker Punch Productions, бюджет этой игры был гораздо ниже, чем у большинства ААА-тайтлов. Это довольно большое откровение, поскольку Ghost of Tsushima, похоже, обладает всеми качествами, которые фанаты привыкли ожидать от игр для PlayStation, а студия предлагает полноценный самурайский опыт.

Для сравнения, бюджет таких игр, как The Last of Us Part 2 и God of War Ragnarok, составил более 200 миллионов долларов. Несмотря на то, что они, безусловно, отличаются более высокими производственными показателями, великолепное художественное оформление и продуманный дизайн от Sucker Punch Productions помогли ее работе встать в один ряд с подобными релизами.

Судя по заявлению Сюхэй Ёсиды, этот бюджет ближе к стоимости God of War 3, игры, которая вышла в 2010 году. Бюджет других игр, таких как The Witcher 3, составлял около 80 миллионов долларов.

На создание такой детализированной игры с открытым миром, как Red Dead Redemption 2, потребовалось 170 миллионов долларов. Эта сумма также выше, поскольку Rockstar Games - гораздо более крупная студия, чем большинство разработчиков.

Несмотря на такой бюджет, игра имела коммерческий успех и продалась по всему миру тиражом более 10 миллионов экземпляров. Прошлогодние объявления о вакансиях также говорят о том, что разработчики работают над сиквелом игры для PS5.

После такого успеха можно предположить, что Ghost of Tsushima 2 получит больший бюджет.