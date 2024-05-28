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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.8 1 814 оценок

Ghost of Tsushima Director's Cut для ПК получила второй патч с улучшением стабильности

monk70
Новости

Nixxes и Sucker Punch сообщили о выходе второго обновления для ПК-версии Ghost of Tsushima Director's Cut. Сегодняшнее обновление повышает стабильность на графических процессорах AMD Radeon и содержит различные улучшения стабильности совместной многопользовательской игры Legends и подбора игроков.

Команды Nixxes и Sucker Punch усердно работают над новыми обновлениями, чтобы решить другие проблемы, поднятые сообществом.

Примечания к выпуску v1053.2.0524.1422

  • Улучшения стабильности графических процессоров AMD Radeon.
  • Различные улучшения стабильности кооперативного многопользовательского режима Legends и подбора игроков.
15
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Гемор

Топовая игра. Хорошо, что на пек вышла. Иначе бы так и прошел мимо.

6
Kaburagi

Да никакая не топовая. Ассасинс Крид очередной, графон убогий 12 летней давности

-17
Челодой моловек 94 Kaburagi

Чувствую я наплыв минусуленских в твою сторону

1
Evil Resident Kaburagi

Да уж получше Ведьмака, с его всратой боевой системой и конём спотыкающимся об каждую кочку. Сюжетно Tsushima может и проигрывает Дикой охоте, но у меня в играх на первом месте геймплей, а интересных историй мне хватает в книгах и фильмах.

3
Sivispacempb Kaburagi

В игре очень много эстетически красивых вещей, пейзажи , сочинение хокку, даже стиль брони и боевки как будто прямиком из тех самых фильмов с видеокассет , игра не идеальная, но очень затягивает , плохой она точно не является , это пример того что юбисофт должны были давно сделать , хорошая крепкая игра в своём историческом сеттинге без всяких инопланетян, ассасинов и магии.

1
1barac9U7ada7

Противоборство пусть исправляют, думал у МЕНЯ такое, оказалось эта проблема существует уже пару лет как и ПК ни при чём это косяк игры

4
The Mauler

А что с ними не так?

1
PavelDragon The Mauler

Время от времени не нажимается кнопка мыши в противоборстве.

2
cheezypizey

Что-то мне подсказывает, что никто это чинить не будет, раз это проблема не только ПК версии. Максимум производительность и ПК баги пофиксят и забьют.

1
Kaburagi

Лол, я репак качнул dodi, сразу, как игра вышла - вообще никаких проблем изначально не было. Откуда вы все игру качаете с какой помойки, если у вас то вылеты, то пиксели то ещё чо, производительность там.

-5
Челодой моловек 94

Иссусе.. дело не в репаке, как видишь исправляют по тихой разрабы, а не репакеры.

1
cheezypizey

Качаю портативки от Рамзеса с рутрекера, никаких проблем. Проблемы зачастую возникают не у всех и зависимо от железа, ну и, оф кос, он наличия прямых рук.

1
DmitriyKats

Если у вас всё хорошо, из этого не следует, что всё хорошо у всех.

1