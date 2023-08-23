Художник показал, как бы могла выглядеть обложка для Ghost of Tsushima 2 ©

В преддверии грандиозной игровой выставки Gamescom 2023 художник под ником TCMF2 решил подогреть интерес геймеров к вероятному продолжению самурайского экшена Ghost of Tsushima. Анонс сиквела уже вряд ли состоится в этом году, однако пользователь все равно решил создать потрясающее арт. Работа энтузиаста показывает, какой могла бы быть обложка для Ghost of Tsushima 2.

Художник постарался уловить последние тренды в оформлении дисковых версий игр для PlayStation 5. Его арт выполнен в вертикальном стиле, где он указал логотипы студии, название игры и главного героя. Энтузиаст намеренно скрыл личность протагониста сиквела. По его мнению, не исключено, что в продолжении игроков ждет уже новый герой, который встанет на защиту острова Цусима.

Ghost of Tsushima вышла на PlayStation 4 еще в 2020 году, а через год добралась и до PlayStation 5. Слухи о продолжении появились практически сразу после релиза проекта, однако официальной информации от разработчиков по-прежнему не поступало.