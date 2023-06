Инсайд: самурайский экшен Ghost of Tsushima и The Last of Us Part II выйдут на ПК до 2025 года ©

Одни из самых лучших, как по оценкам журналистов, так и по реакции игроков, эксклюзивы PlayStation все таки доберутся до ПК. Речь идет о релизе самурайского боевика Ghost of Tsushima с открытым миром и The Last of Us Part II, которые могут в обозримом будущем выйти в Steam и EGS. Один из авторитетных инсайдеров поделился примерной датой релиза этих игр на ПК.

Информация исходит от автора утечек под ником MarxxChris. Ранее он представил весьма подробный взгляд на новую Resident Evil и предупреждал об еще одном эксклюзиве PlayStation для ПК, который будет анонсирован в этом году, поэтому его сведениям можно доверять.

По данным инсайдера, PlayStation фактически утвердила даты релиза своих игр на ПК внутри студий, занимающихся их портированием. Они не имеют жесткой привязки по времени, поэтому их еще могут сдвинуть, если это будет оправдано планами студии или особенностями разработки. Тем не менее инсайдер предполагает, что релиз Ghost of Tsushima и The Last of Us Part II запланирован на 2024–2025 годы.

Автор утечки не исключает, что порядок релизов двух игр может измениться в любой момент, если того пожелает PlayStation. Инсайдер считает, что портирование Ghost of Tsushima и The Last of Us Part II на ПК идет параллельно двумя разными командами. Существует большая вероятность того, что из-за технических проблем ПК-версии The Last of Us Part I, в разработку новых портов стали привлекать больше ресурсов и на полировку уходит дополнительное время.