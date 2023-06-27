Инсайд: самурайский экшен Ghost of Tsushima и The Last of Us Part II выйдут на ПК до 2025 года

Одни из самых лучших, как по оценкам журналистов, так и по реакции игроков, эксклюзивы PlayStation все таки доберутся до ПК. Речь идет о релизе самурайского боевика Ghost of Tsushima с открытым миром и The Last of Us Part II, которые могут в обозримом будущем выйти в Steam и EGS. Один из авторитетных инсайдеров поделился примерной датой релиза этих игр на ПК.
Информация исходит от автора утечек под ником MarxxChris. Ранее он представил весьма подробный взгляд на новую Resident Evil и предупреждал об еще одном эксклюзиве PlayStation для ПК, который будет анонсирован в этом году, поэтому его сведениям можно доверять.
По данным инсайдера, PlayStation фактически утвердила даты релиза своих игр на ПК внутри студий, занимающихся их портированием. Они не имеют жесткой привязки по времени, поэтому их еще могут сдвинуть, если это будет оправдано планами студии или особенностями разработки. Тем не менее инсайдер предполагает, что релиз Ghost of Tsushima и The Last of Us Part II запланирован на 2024–2025 годы.
Автор утечки не исключает, что порядок релизов двух игр может измениться в любой момент, если того пожелает PlayStation. Инсайдер считает, что портирование Ghost of Tsushima и The Last of Us Part II на ПК идет параллельно двумя разными командами. Существует большая вероятность того, что из-за технических проблем ПК-версии The Last of Us Part I, в разработку новых портов стали привлекать больше ресурсов и на полировку уходит дополнительное время.
Господи только бы не Iron Galaxy, только бы не Iron Galaxy...
Привет.
На тлоу айроны полюбому. Я скрестил пальцы за них.
Ожидаемый шаг. ПК рынок огромен, а консольщики уже выдоены досуха. Я давно говорил сонибоям, что эксклюзивы - явление временное. В ответ они бурлили и смешно пищали, что экзы вечны и этого не будет.
Да ну и бред написал, уже давно ни кто не верит в вечные экзы на консолях Сони, вечные могут быть только экзы Бокса, а Сони уже заявляла давно(во времена PS4), что через какое то время практически все их экзы выйдут на ПК и даже ремастеры сейчас старых игр готовятся для этого ещё. Может десять лет назад и говорил ты про экзы, но точно не сейчас, кто покупает Соньку, уже знает об этом. Сейчас нормально выпускать игры спустя 2-3 года на ПК, тем самым не навредив рынку консолей и это правильно, те кто не хочет ждать, приобретет консоль, остальные через несколько лет смогут поиграть, если захотят.
Во, обиженный сонибой прибежал.
Мои слова:
У тебя проблемы с пониманием текста?
Нет, неправильно. Эксклюзивы зло. И я рад, что ты понял, что без экзов консоли ничто.
О да, очень сильно обиженный))), в профиль зайди для начало или мозгов хватило только на то чтобы это написать, хотя ладно и так понятно что не хватило, раз причислил к сонибоям только из за комментария...
молодец. видишь, ты им говорил, говорил, и они послушались.
Серия Killzone, The Order 1886, Driveclub, серия Motorstorm, Rain, Heavenly Sword, Little big Planet, Gran Turismo - тоже можно пройти с удовольствием на ПК, ой стоп нет не можна и вряд-ли они на ПК появятся!
Может я и ошибся, возможно что-то из вышеперечисленного списка есть на ПК то тогда поправьте!
Никогда не понимал этот пердёж про PS и сонибоев, как по мне лучше иметь PC, PS4/PS5, Xbox360 и в таком случае ты не будешь ныть, пердеть за то что этих игр нет на моём любимом ПК!!!
Никогда не понимал этих пердёжных дурачков которые постоянно ноют или браво защищают одну игровую платформу!!!
Фууу, вонючие нытики!
Главное чтобы даже близко не подпускали тех кто портировал The Last of Us Part I !!!
Цусиму прям очень жду. наравне с Бладборном. А клюшку можете оставить себе.
Оптимистично так)
если так же как с 1 частью, то не надо
Это все хорошо, но бладборн и демон солулс нужно ведь тоже.
Хорошая новость. Хоть и прошёл эти игры на PS 4-5, но с у довольствием куплю ещё и на ПК!)
Только страшно за качество портов.Очень хочу попробовать призрака Цусимы…
А ты не беги покупать/качать в день релиза, как больной, подожди месяца три и поиграй в пропатченную и допиленную игру!
А так можно было?
Пожалуйста портируйте Призрака нормально.Ведь Бога Войны и Человека Паука портировали удовлетворительно.А на ластуху плевать.
Ты не прав. Ластуха Это же ШЕДЕВР, ты ничего не понимаешь, а цусима пусть остается на консолях, никогда не любил этот сеттинг.
тлоу 2 выйдет рядом со 2-м сезоном сериала