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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 789 оценок

Новое сравнение трейлера ПК-версии Ghost of Tsushima с версией для PS5

Igrohronik
Новости

Небольшой видеоролик на канале Artfanatyk демонстрирует сравнение коротких фрагментов из официального анонс-трейлера ПК-версии Ghost of Tsushima с точно теми же местами из PS5 версии игры.

Разработчики обещают дать нам еще больше удовольствия от происходящего благодаря поддержке сверхширокого (21:9), сверхширокого (32:9) и даже трех мониторов 48:9. Повышенную производительность с помощью таких технологий масштабирования и генерации кадров, как NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS. Так же будет поддержка NVIDIA Reflex и NVIDIA DLAA, улучшающие качество изображения. Ощутить тактильную обратную связь и адаптивные триггеры мы так же сможем и на ПК с помощью проводного контроллера DualSense.

ПК-версия Ghost of Tsushima выйдет уже 16 мая.

11
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну, с трейлером, то есть с рекламой, сравнивать это такое себе.

1
Igrohronik

Может быть, но исходник трейлера ПК-версия. И пока есть только трейлер, то сравнивать уже начинают с него)

0
WholeZeller

Gran Turismo 7 интересно когда выйдет на пк ???

0
Igrohronik

По моему даже слухов не было про портирование.

2
kakuwonok

Да пофиг...

Каждый пекарь имеет право своровать то , что нормальный геймер пошёл 2-3 года назад , это справедливо !

-2
Igrohronik

Ну, во-первых, не каждый "пекарь" обязательно должен своровать, а во-вторых что гораздо важнее, это картинка которая не ограничена возможностями любой консоли.

0
kakuwonok Igrohronik

А диз то ты мне за что влепил ? За правду ?

0
Simple Jack
-3
Залупiвка

Вот эта прорыв. Кустик на пк четче, буду брать пк за пол ляма.

-23
golab42

Не рвись)

10
Cryo1986 golab42

сониебы они такие

7