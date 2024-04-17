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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 785 оценок

Опубликованы системные требования ПК-версии Ghost of Tsushima. Игра получит поддержку оверлея PlayStation и кросс-плея

monk70
Новости

Режиссерская версия Ghost of Tsushima выйдет на ПК 16 мая. Она включает в себя полную версию игры, расширение «Остров Ики» и кооперативный многопользовательский сетевой режим «Легенды». Благодаря поддержке кросс-плея игроки Legends на ПК с Windows могут объединяться с игроками на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 и использовать внутриигровой голосовой чат для общения. Чтобы получить доступ к режиму Legends, вам потребуется войти в свою учетную запись PlayStation Network.

Режиссерская версия Ghost of Tsushima — первая игра для PlayStation на ПК, в которой используется новый оверлей PlayStation, включающий ваш список друзей, трофеи, настройки и ваш профиль. Эта функция доступна на ПК с Windows и будет доступна из внутриигрового меню или нажатием сочетания клавиш SHIFT + F1 на клавиатуре.

Играя в игру, вы можете зарабатывать трофеи PlayStation, как и на консолях PlayStation. Режиссерская версия Ghost of Tsushima для ПК имеет тот же набор трофеев, что и игра для консолей PlayStation 5. Кроме того, версия для ПК также имеет полную поддержку достижений в Steam и Epic Games Store.

Системные требования

Минимальные (720p/30 FPS/низкие настройки):

  • OС: Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 960 (4 ГБ) или AMD Radeon RX 5500 (4 ГБ)
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Свободное место: 75 ГБ (HDD)

Средние (1080p/60 FPS):

  • OС: Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Свободное место: 75 ГБ (SSD)

Высокие (1440p/60 FPS):

  • OС: Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Свободное место: 75 ГБ

Ультра (4K/60 FPS):

  • OС: Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600
  • Видеокарта: GeForce RTX 4080 или AMD RX 7900 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Свободное место: 75 ГБ

Режиссерская версия Ghost of Tsushima для ПК полностью оптимизирована для сверхшироких мониторов и поддерживает разрешения 21:9 и 32:9. Поддерживаются даже разрешения 48:9 и настройки трех мониторов.

Вы можете повысить частоту кадров с помощью NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 или Intel XeSS или дополнительно улучшить качество изображения с помощью NVIDIA DLAA или AMD FSR 3 Native AA. В игре также реализована обширная поддержка контроллеров, включая полную поддержку контроллера PlayStation DualSense с тактильной обратной связью и адаптивными триггерами при проводном подключении.

47
57
Комментарии: 57
Ваш комментарий
Alex40001

вполне нормальные Системные требования

11
RTYWD

Ну что же посмотрим как она пойдет на моей затычке rtx 3050)

8
molekz

получается моя 2060 тоже затычка)

1
Ivan Nevaжno

Ну примерно как на 2060 наверно, ну ладно на фпс 5 мб меньше будет

-1
Ivan Nevaжno molekz

А что значит затычка, поиграть в 60 фпс на 1080п разрешении затычка разве? Норм же

6
molekz Ivan Nevaжno

смотря в какую игру и с какими настройками

1
Ivan Nevaжno molekz
Спойлер

А в какой игре 1080п на средних плохо?

2
Ivan Nevaжno

Ну вроде норм, главное что бы с оптимизацией не подвели

7
Mazaxati

Главное чтоб не как в last of us с оптимизацией

6
SERGEY-SP

ждём одни из нас 2 на пк!Скорее бы уже!

1
Evil in the flеsh

Вполне демократичные системки.

1
Сорью Аска Ленгли

Похоже мой старенький ноут с 3060 сможет выдать хотя бы 45ФПС на средних, дай Бог

0
Ivan Nevaжno

А что ноутбучная 3060 хуже чем 2060?

0
jax baron Ivan Nevaжno

Они одинаковы.

0
Ivan Nevaжno jax baron

Ну значит будет так, на средних 60 фпс

0
VIGITAL1

40 ФПС более чем играбильно,особенно на геймпаде.Личное мнение.Понятео что 60 приятнее,но на игровой опыт вообще не влияет .

0
stone-v

требования такие же примерно как было со marvel spider man

0
kotasha

Так понимаю платина появилась на пекарни.

0
Ha4uTaJIo

требования как в Хорайзене втором?! Отлично

0
Floww

о круто, судя по требованиям какой никакой графон даже будет в 4к) надо будет заценить)

0
kolinmah

Сюжетка быстро проходится?

0
RPG fan of games

За 20 часов пройти можно.

0
Han Yslat

Ну главная где-то 25-30 часов, с побочками 45+, а если все иследовать и собирать, то наверное к 60-70 часам будет, правда там ещё дополнение есть, так что ещё 10-20 накинуть можно...

1
Spillik

Ребзя, кто шарит, для 5600 нормальные результаты? Ощущение, что занижено

0
Default_Player

Норм

0
Spillik Default_Player

Просто погуглил - это почти результаты 5500, а у 5600 в основном 600 и 4800 и выше результаты бывают.

0
rexstorz

протестируй с помощью других средств и сравни )
к примеру Cinebench

0
Evil in the flеsh Spillik

Верхняя занижена как по мне. У 5600x 640 где-то, а у 5600 по любому ниже 600 быть не может.

0
Cyberpadla 3077

"NVIDIA DLAA или AMD FSR 3 Native AA" вот это норм

0
Игорь Смирновввв

Тем временем пс5 показывает тупа 4к/60. Там как бы есть режим качества и производительность. Но в обоих случая 60 фпс а по тестам в ютубе тупа 4к да и на вид это видно. Опять на пк их короче сильно завысили. Потому что при всем моем уважении к пс5 но не дотягивает она до 4080. Врочем все как обычно. Порты на пк более треюовательны чем были на плойке

0
1barac9U7ada7

Посмотрю как на моей 4080 она пойдёт, надеюсь всё будет нормально.

-2
vizas101

Ясен пень норм все будет)

0
vertehwost vizas101

А фигура его знает))

-1
kotasha

С учётом что в пс4, карта уровня 750 ти, и игра идёт на ней в 1080п и 30 фпс, а тут GTX 960 и 720п низкие, не сказать что прям идеально и всё же игра пастген врят ли режиссёрскую версию прям сильно апнули.

-3
jax baron

Да недоопимезация опять.

-2
Janekste

Я удивлён, что такая красивая игра будет иметь настолько низкие системные требования для ПК. Походу оптимизация на высоте. Вопрос только в том, как долго придётся ждать компиляцию шейдеров при запуске. А то бывает в одних играх 5-10 минут максимум, а в других почти час ожидание. Главное, что в 1080p/60 FPS игра будет летать. Всё остальное не имеет значения. Ставить разрешение экрана ещё больше не имеет смысла во всех играх без исключения.

-3
Spillik

>игра для пс4
>низкие системные требования

Если там хорошая оптимизация, то что указано в 720р должно быть в 1080р.

0
Fenharell

Ставить разрешение экрана ещё больше не имеет смысла во всех играх без исключения.

АХАХАХАХАХАХ

1
JIoMTuK Fenharell

да он шизоид слепой, забей, всё, что выше 1080р/60фпс, он не воспринимает

1
Игорь Смирновввв

Они большие. Так как пс4 работает в 1080/30 а пс5 4к/60

-1
Cyberpadla 3077 JIoMTuK

Ну врубит он 1440р вместо 1080р и что особого изменится? Да там изменений как кот наплакал ну потеряет 30фпс это как минимум. Ради этих изменений бежать в магаз за новой картой? Да куя лысого 😂 Игра интереснее от высокого разрешения не станет

-2
Микола Ларионов

Хм... исходя из того, что вижу, то скорее всего моя Nvidia GT 1030 будет спокойно запускать игру на Минималке, или с плюс-минус на средних настройках. А вообще, демократичненько.

-4
kotasha

С каких пор GT 1030 равна GTX 960 ?

0
MeduzaRUS kotasha

🤣

0
jax baron

Такое себе.

-5
Velikiy Guru

Еще ни в одной игре генерация не понравилась. В хорайзон включаешь и управление становится пипец ватным, как будто сигнал чз Америку идет.

-6
Яков Будников

Пример идеальной генерации старфилд (200+ часов с ней), Дайн лайт 2 (50+), разумеется при исходных 70+ ФПС, в том же киберпанка с исходными 15-20 понятное дело - вата (карта 4070ти суп). Ну и кстати заходил я в хорайзен, и там собственно по первым ощущениям работает хорошо

-1
hpi

Тю, это фигня а не системки.

-12