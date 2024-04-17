Опубликованы системные требования ПК-версии Ghost of Tsushima. Игра получит поддержку оверлея PlayStation и кросс-плея

Режиссерская версия Ghost of Tsushima выйдет на ПК 16 мая. Она включает в себя полную версию игры, расширение «Остров Ики» и кооперативный многопользовательский сетевой режим «Легенды». Благодаря поддержке кросс-плея игроки Legends на ПК с Windows могут объединяться с игроками на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 и использовать внутриигровой голосовой чат для общения. Чтобы получить доступ к режиму Legends, вам потребуется войти в свою учетную запись PlayStation Network.
Режиссерская версия Ghost of Tsushima — первая игра для PlayStation на ПК, в которой используется новый оверлей PlayStation, включающий ваш список друзей, трофеи, настройки и ваш профиль. Эта функция доступна на ПК с Windows и будет доступна из внутриигрового меню или нажатием сочетания клавиш SHIFT + F1 на клавиатуре.
Играя в игру, вы можете зарабатывать трофеи PlayStation, как и на консолях PlayStation. Режиссерская версия Ghost of Tsushima для ПК имеет тот же набор трофеев, что и игра для консолей PlayStation 5. Кроме того, версия для ПК также имеет полную поддержку достижений в Steam и Epic Games Store.
Системные требования
Минимальные (720p/30 FPS/низкие настройки):
- OС: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200
- Видеокарта: NVIDIA GTX 960 (4 ГБ) или AMD Radeon RX 5500 (4 ГБ)
- Оперативная память: 8 ГБ
- Свободное место: 75 ГБ (HDD)
Средние (1080p/60 FPS):
- OС: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Свободное место: 75 ГБ (SSD)
Высокие (1440p/60 FPS):
- OС: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600
- Видеокарта: NVIDIA RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800
- Оперативная память: 16 ГБ
- Свободное место: 75 ГБ
Ультра (4K/60 FPS):
- OС: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600
- Видеокарта: GeForce RTX 4080 или AMD RX 7900 XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Свободное место: 75 ГБ
Режиссерская версия Ghost of Tsushima для ПК полностью оптимизирована для сверхшироких мониторов и поддерживает разрешения 21:9 и 32:9. Поддерживаются даже разрешения 48:9 и настройки трех мониторов.
Вы можете повысить частоту кадров с помощью NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 или Intel XeSS или дополнительно улучшить качество изображения с помощью NVIDIA DLAA или AMD FSR 3 Native AA. В игре также реализована обширная поддержка контроллеров, включая полную поддержку контроллера PlayStation DualSense с тактильной обратной связью и адаптивными триггерами при проводном подключении.
вполне нормальные Системные требования
Ну что же посмотрим как она пойдет на моей затычке rtx 3050)
получается моя 2060 тоже затычка)
Ну примерно как на 2060 наверно, ну ладно на фпс 5 мб меньше будет
А что значит затычка, поиграть в 60 фпс на 1080п разрешении затычка разве? Норм же
смотря в какую игру и с какими настройками
А в какой игре 1080п на средних плохо?
Ну вроде норм, главное что бы с оптимизацией не подвели
Главное чтоб не как в last of us с оптимизацией
ждём одни из нас 2 на пк!Скорее бы уже!
Вполне демократичные системки.
Похоже мой старенький ноут с 3060 сможет выдать хотя бы 45ФПС на средних, дай Бог
А что ноутбучная 3060 хуже чем 2060?
Они одинаковы.
Ну значит будет так, на средних 60 фпс
40 ФПС более чем играбильно,особенно на геймпаде.Личное мнение.Понятео что 60 приятнее,но на игровой опыт вообще не влияет .
требования такие же примерно как было со marvel spider man
Так понимаю платина появилась на пекарни.
требования как в Хорайзене втором?! Отлично
о круто, судя по требованиям какой никакой графон даже будет в 4к) надо будет заценить)
Сюжетка быстро проходится?
За 20 часов пройти можно.
Ну главная где-то 25-30 часов, с побочками 45+, а если все иследовать и собирать, то наверное к 60-70 часам будет, правда там ещё дополнение есть, так что ещё 10-20 накинуть можно...
Ребзя, кто шарит, для 5600 нормальные результаты? Ощущение, что занижено
Норм
Просто погуглил - это почти результаты 5500, а у 5600 в основном 600 и 4800 и выше результаты бывают.
протестируй с помощью других средств и сравни )
к примеру Cinebench
Верхняя занижена как по мне. У 5600x 640 где-то, а у 5600 по любому ниже 600 быть не может.
"NVIDIA DLAA или AMD FSR 3 Native AA" вот это норм
Тем временем пс5 показывает тупа 4к/60. Там как бы есть режим качества и производительность. Но в обоих случая 60 фпс а по тестам в ютубе тупа 4к да и на вид это видно. Опять на пк их короче сильно завысили. Потому что при всем моем уважении к пс5 но не дотягивает она до 4080. Врочем все как обычно. Порты на пк более треюовательны чем были на плойке
Посмотрю как на моей 4080 она пойдёт, надеюсь всё будет нормально.
Ясен пень норм все будет)
А фигура его знает))
С учётом что в пс4, карта уровня 750 ти, и игра идёт на ней в 1080п и 30 фпс, а тут GTX 960 и 720п низкие, не сказать что прям идеально и всё же игра пастген врят ли режиссёрскую версию прям сильно апнули.
Да недоопимезация опять.
Я удивлён, что такая красивая игра будет иметь настолько низкие системные требования для ПК. Походу оптимизация на высоте. Вопрос только в том, как долго придётся ждать компиляцию шейдеров при запуске. А то бывает в одних играх 5-10 минут максимум, а в других почти час ожидание. Главное, что в 1080p/60 FPS игра будет летать. Всё остальное не имеет значения. Ставить разрешение экрана ещё больше не имеет смысла во всех играх без исключения.
>игра для пс4
>низкие системные требования
Если там хорошая оптимизация, то что указано в 720р должно быть в 1080р.
Ставить разрешение экрана ещё больше не имеет смысла во всех играх без исключения.
АХАХАХАХАХАХ
да он шизоид слепой, забей, всё, что выше 1080р/60фпс, он не воспринимает
Они большие. Так как пс4 работает в 1080/30 а пс5 4к/60
Ну врубит он 1440р вместо 1080р и что особого изменится? Да там изменений как кот наплакал ну потеряет 30фпс это как минимум. Ради этих изменений бежать в магаз за новой картой? Да куя лысого 😂 Игра интереснее от высокого разрешения не станет
Хм... исходя из того, что вижу, то скорее всего моя Nvidia GT 1030 будет спокойно запускать игру на Минималке, или с плюс-минус на средних настройках. А вообще, демократичненько.
С каких пор GT 1030 равна GTX 960 ?
🤣
Такое себе.
Еще ни в одной игре генерация не понравилась. В хорайзон включаешь и управление становится пипец ватным, как будто сигнал чз Америку идет.
Пример идеальной генерации старфилд (200+ часов с ней), Дайн лайт 2 (50+), разумеется при исходных 70+ ФПС, в том же киберпанка с исходными 15-20 понятное дело - вата (карта 4070ти суп). Ну и кстати заходил я в хорайзен, и там собственно по первым ощущениям работает хорошо
Тю, это фигня а не системки.