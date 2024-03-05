ПК-версия Ghost of Tsushima засветилась в одном из цифровых магазинов

Буквально на днях появились свежие новости о выходе высокоценного экшена Ghost of Tsushima от Sucker Punch на ПК. Один из авторитетных инсайдеров намекнул, что анонс новой версии игры будет сделан уже сегодня, но пока это официально не подтвердилось. Тем не менее, некоторые цифровые магазины уже начали создавать страницы с ПК-версией проекта и принимать предзаказы.
Пользователи обратили внимание на обновленную базу данных популярного зарубежного магазина Instant Gaming, специализирующегося на продаже ключей напрямую от издателя. Согласно представленной информации от магазина, ПК-версия Ghost of Tsushima выйдет до конца этого года, и пользователям предлагается добавить игру в список желаемого.
Следом за Instant Gaming последовали ряд менее крупных цифровых площадок. Некоторые магазины даже предлагают оформить предзаказ Ghost of Tsushima на ПК, впрочем, они требуют не полной оплаты стандартного ценника и гарантируют полный возврат средств. Несмотря на это, с ранней покупкой точно стоит повременить до официального анонса, который еще может состояться до конца этого дня.
в это хочу поиграть, игра годная
Класс!
Ну ради такого дела даже готов пройти игру еще раз и уже в 60 кадров)
на 4 плойке в 30кс идет?
На PS4 Fat/Slim в 30 фпс, на PS4 Pro 1800p в 30 фпс или 1080p в 60 фпс.
Так версия для PS5 уже 2,5 года есть, тоже 60 кадров
быстрее бы в зелёном "стиме" появилась ПК версия )
во во, все игры на комп портанули бы и денуво везде убрали бы
а купить ты не думал нищий?
вот ты и покупай игры которые продают за фулл прайс, а игре уже 4 года
Пусть игры выпускают одновременно с ПК и будут получать деньги от людей. ХД2 доказала это. А пока сони продолжает заниматься клоунадой с экзами в 2024, то только торрент. Я вот тоже из принципа не покупаю их игры. Максимум только по огромной скидке забрать в будущем…
У Сони в играх нет Денуво. Ерунду сказал)
И с какой игрой её можно сравнить, она хоть не много похожа секиро или нет?
Это игры разного жанра
Жаль что только пока анонс. Думаю еще объявят скорее всего на лето где-то, ибо скоро релиз хорайзен 2. Сам Цусиму чисто из их последних экзов ждал больше всего и мало что смотрел по ней