ПК-версия Ghost of Tsushima засветилась в одном из цифровых магазинов

Буквально на днях появились свежие новости о выходе высокоценного экшена Ghost of Tsushima от Sucker Punch на ПК. Один из авторитетных инсайдеров намекнул, что анонс новой версии игры будет сделан уже сегодня, но пока это официально не подтвердилось. Тем не менее, некоторые цифровые магазины уже начали создавать страницы с ПК-версией проекта и принимать предзаказы.

Пользователи обратили внимание на обновленную базу данных популярного зарубежного магазина Instant Gaming, специализирующегося на продаже ключей напрямую от издателя. Согласно представленной информации от магазина, ПК-версия Ghost of Tsushima выйдет до конца этого года, и пользователям предлагается добавить игру в список желаемого.

Следом за Instant Gaming последовали ряд менее крупных цифровых площадок. Некоторые магазины даже предлагают оформить предзаказ Ghost of Tsushima на ПК, впрочем, они требуют не полной оплаты стандартного ценника и гарантируют полный возврат средств. Несмотря на это, с ранней покупкой точно стоит повременить до официального анонса, который еще может состояться до конца этого дня.