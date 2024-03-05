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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.2 677 оценок

ПК-версия Ghost of Tsushima засветилась в одном из цифровых магазинов

Gutsz
Новости

Буквально на днях появились свежие новости о выходе высокоценного экшена Ghost of Tsushima от Sucker Punch на ПК. Один из авторитетных инсайдеров намекнул, что анонс новой версии игры будет сделан уже сегодня, но пока это официально не подтвердилось. Тем не менее, некоторые цифровые магазины уже начали создавать страницы с ПК-версией проекта и принимать предзаказы.

Пользователи обратили внимание на обновленную базу данных популярного зарубежного магазина Instant Gaming, специализирующегося на продаже ключей напрямую от издателя. Согласно представленной информации от магазина, ПК-версия Ghost of Tsushima выйдет до конца этого года, и пользователям предлагается добавить игру в список желаемого.

Следом за Instant Gaming последовали ряд менее крупных цифровых площадок. Некоторые магазины даже предлагают оформить предзаказ Ghost of Tsushima на ПК, впрочем, они требуют не полной оплаты стандартного ценника и гарантируют полный возврат средств. Несмотря на это, с ранней покупкой точно стоит повременить до официального анонса, который еще может состояться до конца этого дня.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
my93

в это хочу поиграть, игра годная

5
grisha830

Класс!

3
Кирилл Друмов

Ну ради такого дела даже готов пройти игру еще раз и уже в 60 кадров)

2
Treiv

на 4 плойке в 30кс идет?

0
FallenGhost Treiv

На PS4 Fat/Slim в 30 фпс, на PS4 Pro 1800p в 30 фпс или 1080p в 60 фпс.

0
Gr33n_1313

Так версия для PS5 уже 2,5 года есть, тоже 60 кадров

0
Чибис ЧИбисов

быстрее бы в зелёном "стиме" появилась ПК версия )

0
Rorschach93

во во, все игры на комп портанули бы и денуво везде убрали бы

2
BrieflessZann

а купить ты не думал нищий?

-4
Kot9lra street BrieflessZann

вот ты и покупай игры которые продают за фулл прайс, а игре уже 4 года

4
Krio_ru BrieflessZann

Пусть игры выпускают одновременно с ПК и будут получать деньги от людей. ХД2 доказала это. А пока сони продолжает заниматься клоунадой с экзами в 2024, то только торрент. Я вот тоже из принципа не покупаю их игры. Максимум только по огромной скидке забрать в будущем…

0
bysaturn Rorschach93

У Сони в играх нет Денуво. Ерунду сказал)

1
SharpAelinor

И с какой игрой её можно сравнить, она хоть не много похожа секиро или нет?

0
Ely Maze

Это игры разного жанра

0
Krio_ru

Жаль что только пока анонс. Думаю еще объявят скорее всего на лето где-то, ибо скоро релиз хорайзен 2. Сам Цусиму чисто из их последних экзов ждал больше всего и мало что смотрел по ней

0