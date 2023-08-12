на главную
об игре
Ghost of Tsushima 17.07.2020
8.2 592 оценки

По мнению игроков, в Ghost of Tsushima был создан один из самых красивых открытых миров

©
butcher69
Новости

Ghost of Tsushima вышла в 2020 году в качестве эксклюзива для PlayStation. Благодаря японскому сеттингу и захватывающему открытому миру игра стала одной из самых продаваемых игр от внутренних студий на PS4.

За четыре месяца было продано более 5 млн. экземпляров, а PlayStation подтверждает, что за все время продаж было продано более 10 млн. экземпляров. Ghost of Tsushima обладала множеством впечатляющих достоинств, но ее открытый мир и визуальное оформление были одними из лучших составляющих игры.

Недавно на Reddit любители игр решили обсудить лучшие открытые миры в индустрии, и Ghost of Tsushima была названа одним из претендентов на звание самого красивого открытого мира.

Обсуждение вызвало множество ответов. Среди них были такие игры, как Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 и другие. Однако больше всего голосов набрала игра Ghost of Tsushima.

Остров Цусима предлагает большое разнообразие окружающей среды. Это и горы, и горячие источники, и цветочные поля, и все это разнообразие дополняется великолепным художественным оформлением игры.

Художественный стиль отличается яркостью и использованием различных цветов для оживления мира. В результате каждый участок карты кажется разнообразным и неповторимым. Различные погодные эффекты также вносят свою лепту в великолепие открытого мира.

Каждое время суток придает острову Цусима уникальный вид, а такие эффекты, как дождь и дым, тщательно проработаны, чтобы подчеркнуть изысканность мира. Все эти элементы связаны между собой оригинальной механикой направляющего ветра.

Джин Сакаи может использовать направляющий ветер для перемещения по открытому миру. При этом на экране появляется минимум элементов пользовательского интерфейса, что позволяет игрокам в полной мере оценить открытый мир Sucker Punch Production во всей его красе.

Все это означает, что Ghost of Tsushima может конкурировать с самыми красивыми играми прошлого поколения, поскольку великолепное художественное оформление Sucker Punch Production компенсирует недостаток визуальной достоверности игры.

Ghost of Tsushima также представляет собой захватывающий саундтрек, который еще больше усиливает эффект от моментального прохождения игры. Саундтрек включает в себя всевозможные музыкальные композиции - от спокойных и умиротворяющих до напряженных.

После положительных отзывов об игре становится ясно, что визуальные элементы Ghost of Tsushima специально созданы для того, чтобы увлечь игрока и погрузить его в игровой мир, благодаря чему окружение остается незабываемым аспектом впечатлений. Это превосходство также вызвало похвалу со стороны таких ветеранов индустрии, как Синдзи Миками.

10
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Робот Колдун

Мне из игр очень нравится мир в AC Odyssey, он хоть и большой но очень красивый и колоритный. Между этими двумя играми Ghost of Tsushima и AC Odyssey выбрать красивую игру достаточно сложно. Но в других аспектах с большим отрывом Ghost of Tsushima лучше проработан

7
Kenn1y

Да, Греция смотрится очень круто.

5
OculusMortem

Согласен, по своей красоте миры GoT и AC: Odyssey можно сказать на одном уровне.

0
Artery Kaulitz

Мне больше понравилось, что грамотно с интерфейсом поступили, его почти нету - но всё понятно

3
Wing42

Справедливо, Цусимбу красиво нарисовали, особенно освещение.

2
BerkutSuper

А мир действительно красив!

0
AndralStormborn

Когда на ПК выпустят?

0
bohdan2015

Когда 2 часть?

0
Sneaky Pete

По мне так в days gone крутой открытый мир

-1
borsic

Не объективно, играли только обладатели сони. Это как только у китайцев спросить про красоту их Великой Стены.

-8
caliskan

Так сони в основном за пределами Японии популярна. В самой Японии свитч в топе. Так что все честно

7