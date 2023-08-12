По мнению игроков, в Ghost of Tsushima был создан один из самых красивых открытых миров ©

Ghost of Tsushima вышла в 2020 году в качестве эксклюзива для PlayStation. Благодаря японскому сеттингу и захватывающему открытому миру игра стала одной из самых продаваемых игр от внутренних студий на PS4.

За четыре месяца было продано более 5 млн. экземпляров, а PlayStation подтверждает, что за все время продаж было продано более 10 млн. экземпляров. Ghost of Tsushima обладала множеством впечатляющих достоинств, но ее открытый мир и визуальное оформление были одними из лучших составляющих игры.

Недавно на Reddit любители игр решили обсудить лучшие открытые миры в индустрии, и Ghost of Tsushima была названа одним из претендентов на звание самого красивого открытого мира.

Обсуждение вызвало множество ответов. Среди них были такие игры, как Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 и другие. Однако больше всего голосов набрала игра Ghost of Tsushima.

Остров Цусима предлагает большое разнообразие окружающей среды. Это и горы, и горячие источники, и цветочные поля, и все это разнообразие дополняется великолепным художественным оформлением игры.

Художественный стиль отличается яркостью и использованием различных цветов для оживления мира. В результате каждый участок карты кажется разнообразным и неповторимым. Различные погодные эффекты также вносят свою лепту в великолепие открытого мира.

Каждое время суток придает острову Цусима уникальный вид, а такие эффекты, как дождь и дым, тщательно проработаны, чтобы подчеркнуть изысканность мира. Все эти элементы связаны между собой оригинальной механикой направляющего ветра.

Джин Сакаи может использовать направляющий ветер для перемещения по открытому миру. При этом на экране появляется минимум элементов пользовательского интерфейса, что позволяет игрокам в полной мере оценить открытый мир Sucker Punch Production во всей его красе.

Все это означает, что Ghost of Tsushima может конкурировать с самыми красивыми играми прошлого поколения, поскольку великолепное художественное оформление Sucker Punch Production компенсирует недостаток визуальной достоверности игры.

Ghost of Tsushima также представляет собой захватывающий саундтрек, который еще больше усиливает эффект от моментального прохождения игры. Саундтрек включает в себя всевозможные музыкальные композиции - от спокойных и умиротворяющих до напряженных.

После положительных отзывов об игре становится ясно, что визуальные элементы Ghost of Tsushima специально созданы для того, чтобы увлечь игрока и погрузить его в игровой мир, благодаря чему окружение остается незабываемым аспектом впечатлений. Это превосходство также вызвало похвалу со стороны таких ветеранов индустрии, как Синдзи Миками.